„Neue Struktur erforderlich“

Wiesbaden. In den Räumen des SEK Frankfurt hing ein martialisches Bild der Einheit mit Patronenhülsen, es gab Totenkopf-Flaggen und doppeldeutige rechte Symbole. Das Spezialeinsatzkommando stellte sich Säulen mit selbstverfassten Leitsätzen auf. In Chats äußerten sich die Polizisten volksverhetzend sowie mit Gewaltfantasien menschenverachtend und roh über Ausländer, Behinderte und Frauen. Innenminister Peter Beuth (CDU) sprach am Donnerstag von inakzeptablen Grenzverletzungen. Die Auflösung des SEK Frankfurt sei unumgänglich gewesen und eine neue Struktur der Spezialeinheiten erforderlich.

Peter Beuth (CDU) im September 2017 mit Beamten des SEK Frankfurt. © dpa

Die Spezialeinsatzkommandos sollen künftig zwar wie bisher an ihren strategisch günstigen Standorten bleiben. Organisatorisch werden sie aber zu einem SEK Hessen zusammengeführt und im hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium angesiedelt sein, kündigte der Innenminister in Wiesbaden an. Das gelte künftig auch für weitere Spezialeinheiten. In der Übergangsphase bis zur Umsetzung der Neuorganisation werde die neustrukturierte Einheit in Frankfurt als SEK SÜD zum Monatsende mit neuer Führungsstruktur und -kultur wieder im Einsatz sein.

Auch Führungskräfte in der Kritik

Nach Bekanntwerden der Chats hatte der Innenminister das SEK des Frankfurter Polizeipräsidiums im Juni aufgelöst. Die Frankfurter Staatsanwaltschaft ermittelt gegen mehrere Beamte. Außerdem laufen disziplinarische und arbeitsrechtliche Maßnahmen. Der ganz überwiegende Anteil der Chat-Kommunikation sei zwar strafrechtlich nicht relevant, erklärte der kommissarische Präsident des hessischen Landeskriminalamts, Andreas Röhrig. Bei den eingeleiteten Ermittlungsverfahren geht es um vergleichsweise wenige Inhalte. Diese müssten aber bei jedem Polizisten die Alarmglocken schrillen lassen.

Der LKA-Chef und der Polizeipräsident des Präsidiums Westhessen, Stefan Müller, hatten Auszüge der Chats und Bilder der Diensträume präsentiert. Eine solche Verrohung in der Polizei dürfe nicht geduldet werden, betonte Röhrig. „Kein Einsatzerfolg kann das jemals rechtfertigen.“ Müller, der den Expertenstab zur Neustrukturierung des Spezialeinsatzkommandos leitete, sprach von einer zunehmenden Verrohung. Das Kommando habe sich von der Gesamtorganisation abgekoppelt und ein von übersteigertem Korpsgeist geprägtes Eigenleben entwickelt.

Müller und Innenminister Beuth kritisierten auch stark die Führungskräfte des SEK. Diese hätten der Entwicklung in dem Kommando nicht entgegengewirkt, nichts unterbunden oder geahndet. Zudem sei die maximale Verwendungszeit des Führungspersonals deutlich überschritten gewesen. Es habe wenig Raum für kritische Selbstreflexion gegeben. Stattdessen sei eine ungesunde Selbsterhöhung gelebt worden. Die Führungs- und Fehlerkultur im und für das SEK habe versagt. Der Wertekompass sei in die falsche Richtung verrutscht. dpa