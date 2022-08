Neue Notare für Baden-Württemberg gesucht - insgesamt 14 Stellen ausgeschrieben

Baden-Württemberg. Baden-Württemberg schafft neun zusätzliche Notariatsstellen. Justizministerin Marion Gentges (CDU) sagte am Montag in Stuttgart: "Auf der wohnortnahen Verfügbarkeit von Notarinnen und Notaren für die Bürgerinnen und Bürger - gerade auch im ländlichen Raum - liegt unser besonderes Augenmerk." Auch in Zukunft wolle man eine flächendeckende Versorgung und einen bürgernahen Zugang zu notariellen Dienstleistungen gewährleisten. Insgesamt wurden 14 Notarstellen ausgeschrieben - neun neue Stellen und fünf Nachbesetzungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Baden-Württemberg seien aktuell 337 hauptamtliche Notarinnen und Notare tätig. Im Zuge der Umsetzung der Grundbuchamts- und Notariatsreform wurden die rund 300 staatlichen Notariate zum 1. Januar 2018 aufgelöst. Beurkundungen werden seitdem ausschließlich von freiberuflich tätigen Notarinnen und Notaren wahrgenommen.