Nachwuchs bei Wölfen

Wiesbaden. Erstmals seit der Rückkehr des Wolfes nach Hessen ist bei diesen Wildtieren wieder Nachwuchs nachgewiesen worden. Ein Wolfspaar im Rheingau-Taunus-Kreis hat Welpen bekommen, wie das Hessische Landesamt für Naturschutz, Umwelt und Geologie (HLNUG) mitteilte. Eine automatische Wildkamera habe kürzlich zwei kleine Wölfe im südlichen Kreisgebiet aufgenommen.

In Hessen leben damit dem Landesamt zufolge derzeit vier sesshafte Einzeltiere und ein Rudel, also eine Wolfsfamilie. Mit weiteren, durchziehenden Wölfen sei jederzeit zu rechnen. Auf den Bildern der Wildkamera sind - etwas unscharf - die beiden Jungtiere zu erkennen, die durch den Wald streifen und an einer Stelle am Boden schnüffeln.

Da Wolfswelpen in der Regel Ende April bis Anfang Mai geboren werden, gehen die Experten davon aus, dass die Tiere zum Zeitpunkt der Aufnahme knapp drei Monate alt sind, wie das HLNUG erläuterte. Ob mehr als die zwei aufgenommenen Welpen in dem Rheingauer Rudel leben, lasse sich noch nicht sagen. lhe