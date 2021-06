„N-Wort“ genutzt

Wiesbaden. Der Präsident des Polizeipräsidiums in Wiesbaden, Stefan Müller, hat die Benutzung des sogenannten N-Wortes eingeräumt, Rassismusvorwürfe aber zurückgewiesen. Sein Sprachgebrauch sei unsensibel und unangebracht gewesen, sagte er im Innenausschuss des Landtags. Mit dem Begriff „N-Wort“ wird heute eine früher gebräuchliche rassistische Bezeichnung für Schwarze umschrieben.

Er habe seinen Fehler bei dem Treffen Mitte Juni sofort bemerkt und sich entschuldigt. Zuvor habe er in einer sehr emotionalen Besprechung mit Angehörigen des Spezialeinsatzkommandos (SEK) versucht, die Wogen zu glätten und dabei eine Anspielung auf ein Kinderlied gemacht, indem dieses Wort vorkommt. Zunächst hatte die „Bild-Zeitung“ über den Vorfall berichtet.

Innenminister Peter Beuth (CDU) findet diese Anleihe an einem alten Kinderreim unsensibel. Allerdings sei Müller offen und selbstkritisch mit dem Vorfall umgegangen. Dies sei ein Zeichen einer gesunden Fehlerkultur. Deshalb sei er der richtige Mann für den Neustrukturierungsprozess des SEK. Nach Bekanntwerden von rechtsextremen Chats bei der hessischen Polizei hatte Beuth das SEK des Frankfurter Polizeipräsidiums aufgelöst. Mittlerweile sei bekannt, dass 50 aktive Polizisten an den Chats teilnahmen, davon 36 vom SEK Frankfurt, sagte der Minister am Donnerstag. Sechs weitere Teilnehmer sind keine aktiven hessischen Polizisten. lhe