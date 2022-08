Mutmaßlicher Mörder der 14-jährigen Ayleen klagte sich aus Führungsaufsicht

Der mutmaßliche Mörder der 14-jährigen Ayleen war zehn Jahre in der forensischen Psychiatrie untergebracht und wurde danach fünf weitere Jahre in einem Programm für rückfallgefährdete Sexualstraftäter in Hessen überwacht. Erst vor einem halben Jahr schied er Ende Januar aus der Überwachung aus, nachdem seine so genannte Führungsaufsicht gerichtlich beendet worden war, wie das Landeskriminalamt

...