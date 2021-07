Museum gibt Lederhemd zurück

Frankfurt. Das Frankfurter Weltkulturenmuseum hat das historische Lederhemd eines politischen Führers der Teton-Lakota an dessen Nachfahren zurückgegeben. Das Museum hatte das Hemd des 1913 verstorbenen Chief Daniel Hollow Horn Bear im Jahr 1908 im Tausch vom American Museum of Natural History erworben, so eine Sprecherin. Die Rückgabe ist auch eine Antwort des Museums in der Debatte um Dekolonialisierung und die Restitution von Kulturgütern.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der Anblick des bestickten Hirschleder-Hemdes mochte bei Museumsbesuchern Erinnerungen an Wildwestfilme wachrufen, doch für Duane Hollow Horn Bear ist das Museumsstück eine Verbindung zu den Ahnen. Das Hemd aus den Beständen des Frankfurter Weltkulturenmuseums gehörte seinem Urgroßvater Chief Daniel Hollow Horn Bear vom Volk der Teton Lakota. Jahrelang war er auf der Suche nach dem Hemd.

„Rückgabe als Verpflichtung“

Chief Duane Hollow Horn Bear (r.) hat das Lederhemd nun zurückerhalten. © dpa

Auch Duane Hollow Horn Bear gehört als Chief zu den Würdenträgern seines Volkes auf einer Reservation im US-Bundesstaat South Dakota. Er trägt sowohl durch traditionelle mündliche Überlieferung als auch mit digitalen Formaten als Storyteller zum Erhalt der Kultur seines Volkes bei. Sein Urgroßvater kämpfte als junger Mann in den „Indianerkriegen“, darunter in der berühmten Schlacht am Little Bighorn. Später rang er als Diplomat mit der US-Regierung um die Rechte der indigenen Völker. Während eines Besuchs in Washington starb er 1913.

Vor allem ethisch-moralische Gründe hätten für die Rückgabe den Ausschlag gegeben, betont auch die Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig (SPD). „Auch wenn es ein Verlust für die Sammlung darstellt und das Objekt durch das Weltkulturenmuseum rechtmäßig erworben wurde: Die Rückgabe des Lederhemds an Chief Duane Hollow Horn Bear sehe ich als Verpflichtung, die schwerer wiegt als die formaljuristische Sachlage.“ lhe

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2