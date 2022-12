Mühselige Steuererklärung - auch Finanzminister Bayaz kein Fan der "Elster-Software"

Vor fast zwanzig Jahren machte der jetzige CDU-Bundesvorsitzende Friedrich Merz mit der Steuererklärung auf dem Bierdeckel Furore. Sein Einkommensteuermodell sollte so einfach sein, dass jeder Bürger die eigene Belastung auf einem Bierdeckel ausrechnen kann, so wie es sonst der Kellner mit der Kneipenrechnung macht. So weit die Vision. Wirklichkeit wurde sie nie. Einer der Bierdeckel, mit

...