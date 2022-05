Mittelalterlicher Klosterbau mit einer Prise Neuzeit

Meßkirch. Es wird mindestens noch Jahrzehnte dauern, bis der im Frühmittelalter entstandene „St. Galler Klosterplan“ in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) vielleicht verwirklicht wird. Mit Methoden aus dem neunten Jahrhundert haben es die fest angestellten 25 Handwerker – auch mit Hilfe von zahlreichen Freiwilligen – in den vergangenen drei Sommern geschafft, eine Holzscheune mit einem Dach aus Roggenstroh auf dem Areal des „Campus Galli“ aufzurichten. Zwar sind deren Ausmaße mit 500 Quadratmetern und 50 Kubikmeter verbautem Holz imposant, jedoch beginnen die richtigen Schwierigkeiten jetzt erst. Denn derzeit wird das erste Haus aus Stein gebaut – ein Nebengebäude des Abtshofs.

Schon bei der kleinen Mauer um den Paradiesgarten, der als Friedhof und Obstgarten dient, war die richtige Mischung des Mörtels – der nach einem mittelalterlichen Rezept angefertigt wurde – ein Riesenproblem. Bei Probebohrungen stellte sich heraus, dass der Mörtel im Inneren nicht ausgehärtet war. Nun steht laut Museumspädagogin Sonja Fecht fest, dass es ohne Chemie nicht geht: „Eine Prise Neuzeit muss rein.“

Es sieht so aus, dass man der Mörtelmischung Metakaolin – auch Porzellanerde genannt – beimengen muss, um den Ansprüchen zu genügen. Zurzeit werden die Fundamente des Nebengebäudes gelegt. „Hier wird Puzzle gespielt“, sagt Maurer Hansjörg an der Baustelle. Denn erst kommen die mühsam von einem Steinmetz bearbeiteten Kalkquader versetzt in den Boden, dazwischen müssen kleine Steine Platz finden zwecks der Festigkeit. Die Kalkquader werden als Ecksteine verwendet. In den Boden als Fundament kommen ungeschlagene Natursteine, daher auch das Puzzlespiel.

Der Klosterbauplan ist die älteste überlieferte Architekturzeichnung Mitteleuropas. Auf ihm sind 50 zweidimensionale Gebäude in ihrer Lage, ihrer Größe und ihrer Funktion gezeichnet. Das Projekt „Campus Galli“ bei Meßkirch entstand im Jahr 2013.

Zurzeit bearbeitet Johan als freiwilliger Helfer den Kalkstein. Er ist aus Höxter angereist und empfindet die Arbeit als Segen. „Keine Uhren, kein Handy, keine Ablenkung.“ Man arbeite den ganzen Tag ruhig vor sich hin. „Wichtig ist es, seine Kräfte einzuteilen. Ich bin jeden Tag wieder überrascht, wie viel man hinkriegt“, sagt Johan. Und das heißt in seinem Fall, weil er ja kein Profi ist, ein bis zwei Steine am Tag. Bis zu 130 müssen es mindestens werden für das Nebengebäude, in dem unter anderem eine Küche, ein Vorratsraum und drei mit Lehm verputze Schlafräume entstehen sollen.

Immer wieder kommen Freiwillige auf die Baustelle, um auszuhelfen, auch aus dem Ausland. Sie bearbeiten Holz, schmieden oder behauen Steine, sie flechten Körbe, weben und spinnen Fäden. Jeder Holznagel, der geschnitzt wird, wird später auch beim Bau verwendet. Die Handwerker – darunter Korbflechter, Töpfer, Schmiede, Küfer, Drechsler, Zimmerer, Schreiner und Weber – wollen zwar mit Methoden aus dem neunten Jahrhundert bauen, müssen aber dennoch die aktuellen Vorgaben des deutschen Baurechts einhalten – und dazu gehört eine professionelle Planung der Statik und eben die richtige Zusammensetzung des Mörtels, denn er muss zertifiziert werden.

Vor der Scheune wurden unter anderem Bienenweiden, Gemüsegärten und ein Acker angelegt – einen halben Hektar groß ist er. In einer Drei-Felder-Wirtschaft wachsen diejenigen Pflanzen, die auch schon die Menschen des Frühmittelalters ernährt haben. Ziegen und Schafe liefern Milch und Wolle. Zudem halten die Tiere auf dem Gelände Unterholz und Unkräuter kurz.

Während des Lockdowns hat Corona alles lahmgelegt, erzählt Fecht. „Es war kein Leben da.“ Zu Ostern seien die Besucherzahlen wieder hoch gegangen. Doch wann die Menschentrauben aus den vergangenen Jahren auf die Klosterbaustelle zurückkehren, ist ungewiss. lsw