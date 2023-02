Viele Patienten machen sich Sorgen: Sie finden keinen Hausarzt. das Problem könnte sich noch verstärken. Die Kassenärztliche Vereinigung befürchtet, dass in den kommenden Jahren Hunderte Praxen wegfallen könnten, etwa 1400 Hausärzte in Baden-Württemberg seien älter als 65 Jahre. In ländlichen Regionen könnten die Wege zum Arzt besonders weit werden. Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne)

