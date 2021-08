Mit Wohnmobil beim Bauern

Marburg/Wiesbaden. Auf einem Ziegenhof in Nordhessen, bei der Rosengärtnerei in der Wetterau, neben einem Gasthof in der Rhön oder beim Winzer im Rheingau: Für Campingfreunde gibt es auch in Hessen verschiedene Möglichkeiten, fern des Massentourismus zu übernachten. Im digitalen Zeitalter gebe es eine Sehnsucht nach Regionalität, nach dem Natürlichen und Analogen, sagt Ole Schnack, Geschäftsführer von „Landvergnügen“. Das Berliner Unternehmen vermittelt Stellflächen bei landwirtschaftlichen Betrieben in ganz Deutschland.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Konzept ist denkbar einfach: Die Gastgeber stellen kostenlos den Platz zur Verfügung. Im Gegenzug wird erwartet, dass die Besucher im Hofladen, der Besenwirtschaft oder im Weingeschäft einkaufen. Schnack spricht von einer „absoluten Win-win-Situation“. Die Landwirte bekämen Kundschaft, die Urlauber Reiseerlebnisse abseits des Mainstreams und lernten vielleicht auch die Erzeugerwirtschaft kennen.

Campinggäste bleiben eine Nacht

Die Idee scheint aufzugehen: In der ersten Ausgabe 2014 des jährlich erscheinenden Katalogs waren um die 240 Betriebe bundesweit aufgelistet. Die jüngste Auflage ist längst ausverkauft, dort und in der dazugehörigen App sind es inzwischen um die 1300 Anbieter. In der Regel sind bis zu drei Camper pro Hof erlaubt, das Konzept sieht vor, dass die Gäste nach einer Nacht weiterreisen.

Mit dabei ist neuerdings auch Landwirt Ralf Schaab aus Wiesbaden. „Ich habe hier im Durchschnitt fünf bis sechs Camper in der Woche und bin ganz begeistert von der Freundlichkeit der Gäste.“ Er begegne dadurch ganz unterschiedlichen Menschen, Studenten im Bulli seien ebenso dabei wie Familien im Luxus-Mobil. Auf seinem auf Obstanbau spezialisierten Hof Erbenheim hätten bereits Gäste aus Österreich und der Schweiz, aber auch aus dem nahen Frankfurt übernachtet. Schaab bietet ihnen Strom und WLAN. Gefrühstückt werden kann unter dem großen Nussbaum neben den Hühnern.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Klar ist, Camping boomt: Auf Plattformen wie Instagram werden millionenfach Bilder vom Camperleben geteilt. „Der Campingurlaub, ob mit Wohnmobil oder Wohnwagen, hat in Zeiten von Corona stark zugenommen, das gilt auch für Hessen“, sagt Hartmut Reiße, Geschäftsführer des Hessischen Tourismusverbandes, in Marburg. „Das liegt auch daran, dass es sich um einen coronakonformen Urlaub handelt.“ So sei man unabhängig im Familienverbund unterwegs und vermeide große Menschenmassen. Die Campingplätze in Hessen verzeichnen in diesem Sommer laut Reiße eine hohe Nachfrage. Doch manche Urlauber bevorzugen eben die alternativen Stellplätze. Hier kommt auch Stefan Knüttel aus Gersfeld an der Wasserkuppe ins Spiel, der vor wenigen Wochen das Portal „Wohnmobilstellplatz Rhön“ gegründet hat.

Mehr als ein Dutzend Gastgeber aus der Region sind dort bereits registriert, die ihren Platz gegen eine zumeist geringe Gebühr anbieten. Ein Bauernhof aus Wildflecken ist ebenso dabei, wie eine Gaststätte in Poppenhausen. Am Bürgerhaus Rodenbach in Gersfeld wird der Stellplatz sogar umsonst zur Verfügung gestellt. „Da Sie hier im Moment noch kostenlos übernachten können, freuen sich die Gersfelder Gastronomen und Einzelhändler auf ihren Besuch“, heißt es im Eintrag.

Knüttel selbst hatte mit Camping bislang wenig am Hut. „Aber mir ist aufgefallen, dass immer mehr Wohnmobile in der Rhön unterwegs sind – und die müssen ja irgendwo hin“, sagt der 55-Jährige. Ihm gehe es in erster Linie darum, Wildcamping zu vermeiden und die Natur zu schützen. Und, so betont er: „Ich sehe mich nicht als Konkurrenz zu den klassischen Campingplätzen.“ Auch diese könnten sich kostenfrei auf seinem Portal registrieren. Eine weitere ähnliche Plattform ist „Alpaca-Camping“, über die deutschlandweit um die 700 Plätze bei Landbesitzern gebucht werden können.

Neue Perspektive auf Heimat

Auf Schaabs Hof in Wiesbaden fahren später am Tag Tina Aßmuth und Isabel Faul aus Köln mit ihrem Camper vor. Es ist der erste Zwischenstopp auf ihrer Reise nach Kroatien - mit dabei die beiden Hunde Emma und Paula. Das Camping auf den Höfen könne eine gute Möglichkeit sein, „Dinge anzuschauen, die man sonst nicht sieht“, sagt Aßmuth. Die zwei Frauen hatten schon länger von einem eigenen Camper geträumt, endgültig angeschafft haben sie sich ihr Wohnmobil aber erst letztes Jahr.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Die Idee für „Landvergnügen“ hatte Schnack vor einigen Jahren während einer Frankreichreise, wo es mit „France Passion“ schon länger ein solches Angebot gibt. Die Reiseform sei aber auch hervorragend geeignet, um das eigene Land und die eigene Region noch einmal aus einer anderen Perspektive kennenzulernen, sagt er. lhe