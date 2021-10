Mit Vollgas gegen die Wand?

Stuttgart. Drei Wochen vor dem geplanten Beginn verdichten sich die Hinweise, dass das großangelegte Nachlernprogramm zum Aufholen von Corona-Lernlücken für die baden-württembergischen Schüler mit Startschwierigkeiten zu kämpfen hat. Laut dem Informationsportal des Kultusministeriums sind bisher erst 231 Kurse landesweit ausgeschrieben – davon 47 im Regierungsbezirk Stuttgart, 65 im Bezirk Karlsruhe, 47 in der Region Tübingen und 72 in der Region Freiburg.

Die Liste reicht von der Bertha-von-Suttner-Gemeinschaftsschule in Freiberg, die neun Stützkurse anbietet, bis zur Grundschule Laiz im Heimatort von Ministerpräsident Winfried Kretschmann in Sigmaringen, die vier Kurse ausgeschrieben hat. Allerdings betont das Kultusministerium auf Anfrage, dass dies nur ein Teil des zu erwartenden Nachlernangebots für die Schulen im Land darstelle. Darüber hinaus werde es weitere Angebote geben, die über ein nichtöffentliches Kurs-Modul auf der Internetseite organisiert würden. Zahlen dazu gab es nicht.

In jedem Fall sind die bisherigen Zahlen weit von den Zielzahlen für das flächendeckende Corona-Nachhilfe-Angebot des Landes entfernt, das auf zwei Schuljahre angelegt ist und nach den Herbstferien am 8. November beginnen soll.

Lücke beim Personal

Ende September hatte das Kultusministerium gegenüber unserer Zeitung erklärt, dass landesweit „rein rechnerisch 25 000 bis 30 000 Fördergruppen entstehen könnten – im Sinne einer Maximalkalkulation“. Interesse, sich an dem Programm zu beteiligen, hatten zum damaligen Zeitpunkt 250 Bildungsorganisationen und 2000 Einzelpersonen signalisiert. Aktuell ist von 400 Kooperationspartnern und von 3600 Personen die Rede, die sich an diesen Förderangeboten beteiligen wollen. Zu berücksichtigen sei, dass sowohl die Institutionen als auch einzelne Helfer mehrere Kurse übernehmen könnten, erklärte das Ministerium dazu. Im Frühsommer war Kultusministerin Theresa Schopper noch von einen Personalbedarf für das Förderprogramm mit dem offiziellen Namen „Rückenwind“ von 25 000 bis 30 000 externen Helfern ausgegangen. Grundsätzlich soll das Nachlernangebot wegen coronabedingter Rückstände an allen 4500 Schulen des Landes gelten.

Bei den Bildungspolitikern der SPD-Landtagsfraktion stapeln sich mittlerweile Klagen von Schulen und Rektoren über den hohen Organisationsaufwand und die Schwierigkeiten bei der Gewinnung externer Helfer. Die Fraktion hat deshalb einen Antrag auf detaillierte Informationen im Landtag gestellt. Der Fragekatalog, den der Fraktionsvizevorsitzende Stefan Fulst-Blei und die schulpolitische Sprecherin Katrin Steinhülb-Joos erarbeitet haben, zielt auf den Organisationsaufwand für die Schulen, die bürokratischen Hürden für Lehrer, die sich bewerben wollen, über die Zeitdauer des Bewerbungsprozesses bis hin zum Fortbildungsmodell für das Programm im Blick auf die Inklusion.

Besonders wichtig für die Schulen sind zwei Fragen der SPD. Stefan Fulst-Blei und Katrin Steinhülb-Joos wollen wissen, inwieweit der Zeitplan für das Förderprogramm eingehalten werden kann, und welche Ergebnisse die in den vergangenen Wochen gemachten Lernstanderhebungen hatten.

SPD zweifelt am Zeitplan

Mit diesen Tests soll festgestellt werden, welche Schüler wie viel Nachholbedarf in welchen Fächern haben, um den Bedarf an Nachlernangeboten individuell je Schüler aber auch schulscharf zu ermitteln.

Tatsächlich gibt es in Deutschland bisher so gut wie keine empirischen Daten, wie viel Stoff die Schüler in den pandemiebedingten Fernlernphase versäumt haben, und wie viel sie nachlernen müssen. Schätzungen, die auf Angaben anderer Länder beruhen, gehen davon aus, dass ein Fünftel bis ein Viertel der Schüler Nachholbedarf haben könnte.

„Die Rückmeldungen der Schulleitungen sind bedenklich: Das Programm ,Rückenwind‘ wirft bei allen Beteiligten mehr Fragen auf, als es Antworten liefert. Die Hoffnung schwindet, dass das Programm die durch Corona entstandenen Lernlücken schließen kann“, kritisiert der SPD-Abgeordnete Stefan Fulst-Blei und beklagt die Kommunikation zwischen Ministerium und Schulen. „Die Module werden zu spät und kurzfristig freigeschaltet, die Schulleitungen warten zu lange auf Informationen. Wenn die Landesregierung jetzt nicht gegensteuert, fährt sie auch dieses Programm gegen die Wand.“