Stuttgart. Die Aussichten der Grünen für die Bundestagswahl sind so gut wie nie – Umfragen sehen sie derzeit durchweg deutlich über 20 Prozent. Die Stimmung beim digitalen Landesparteitag der baden-württembergischen Grünen, der an diesem Wochenende in einem Mischformat aus Präsenz in Heilbronn und digitaler Zusammenkunft des überwiegenden Teils der Delegierten abgehalten wird, dürfte demnach hoffnungsvoll und gut sein.

AdUnit urban-intext1

Die Südwest-Grünen blicken nach dem glänzenden Wahlsieg bei der Landtagswahl im März mit breitem Kreuz Richtung Bundestagswahl. Ganz ungetrübt ist die Freude aber nicht. Der Unmut in Teilen der Partei über die Koalitionsentscheidung der Landesgrünen zugunsten der CDU und für eine Fortsetzung von Grün-Schwarz wirkt nach. Vor allem die parteiinternen Fürsprecher eines radikaleren Klimaschutzkurses hatten sich entsetzt gezeigt.

„Kritiker besänftigen“

Auch die durch eine mögliche Ampelkoalition mit SPD und FDP erhoffte Signalwirkung für den Bund ist ausgeblieben. Mit Spannung werden zum Auftakt des Parteitags am Samstag die Rede von Regierungschef Winfried Kretschmann zur aktuellen politischen Lage und die folgende Aussprache dazu erwartet. „Ich erwarte eine lebhafte und konstruktive Diskussion und hoffentlich einen starken Schub für die Bundestagswahl“, sagt die Landesvorsitzende Sandra Detzer im Vorfeld. „Sicher wird es noch einige kritische Stimmen geben, aber ich glaube, dass wir mit dem Sondierungspapier schon auch den ersten Schritt geliefert haben, um die Kritiker zu besänftigen. Auswirkungen auf den Bund sieht Detzer durch die Koalitionsaussage nicht. „Das war eine rein landespolitische Entscheidung“, sagt sie.

In jedem Fall wird sich die Besetzung auf den Spitzenplätzen der grünen Landesliste ändern. Nach dem Ausscheiden der 2017-er Spitzenkandidatin Kerstin Andreae, die im November 2019 zum Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft wechselte, ist der Spitzenplatz vakant. Um ihn konkurrieren die beiden prominenten Grünen-Frauen Agnieszka Brugger (Ravensburg), stellvertretende Fraktionsvorsitzende im Bundestag, und Franziska Brantner (Heidelberg), parlamentarische Geschäftsführerin der Bundestagsfraktion.

AdUnit urban-intext2