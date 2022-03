Ministerin fordert mehr Planungssicherheit

Stuttgart. Baden-Württemberg schafft mit Hochdruck weitere Plätze für Flüchtlinge aus der Ukraine. Das sollten Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und die für Migration zuständige Justizministerin Marion Gentges (CDU) bei einem Besuch der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen würdigen. Dort wurden „binnen weniger Tage“ 800 zusätzliche Plätze geschaffen, lobte Kretschmann. Insgesamt gebe es nun rund 10 000 Erstaufnahmeplätze im Land.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Hilfsbereitschaft gegenüber Kriegsflüchtlingen ist groß, die Organisation lässt zu wünschen übrig. Das hat die Debatte des Landtags zum Thema „Flucht vor dem Krieg. Heute helfen und auf morgen vorbereiten“, deutlich gemacht. „Klare Strukturen und Verfahren“, mahnt Andreas Deuschle (CDU) an. „Wir erleben die größte Flüchtlingskrise seit dem Zweiten Weltkrieg“, sagt er und sieht den Bundeskanzler in der Pflicht. „Das Gebot der Stunde heißt Koordination. Der Informationsfluss muss verbessert werden“.

SPD-Fraktionschef Andreas Stoch rechnet mit doppelt so vielen Flüchtlingen wie in den Jahren 2015/16. Damals kamen 101 000 Menschen pro Jahr nach Baden-Württemberg. Migrationsministerin Marion Gentges (CDU) geht zumindest davon aus, dass diese Zahl übertroffen wird. Das Problem ist die Verteilung. Stoch sieht das Land vor einer „riesengroßen logistischen Herausforderung“. Er will, dass vom Landtag die Botschaft ausgeht, „wir reagieren solidarisch in einem solidarischen Europa“. Aber er betonte auch, „Baden-Württemberg muss an einer ordnungsgemäßen Verteilung interessiert sein und sich dafür einsetzen.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Die Ministerin berichtete von 7800 Flüchtlingen in den Landeserstaufnahmestellen. Viele Ukrainerinnen und Ukrainer seien aber bei Freunden und Verwandten untergekommen. „Tatsächlich sind die Zahlen weitaus höher“ – wie hoch, wisse man nicht. Das Land hat seine Aufnahmeplätze bereits erhöht. Gentges kündigte an, dass weitere Hallen umfunktioniert werden könnten. Sie lobte den „engen Schulterschluss mit den Kommunen und den Landkreisen“. In der Zusammenarbeit mit dem Bund und bei der Verteilung auf die Bundesländer bleiben Wünsche offen. Nach dem gängigen Verteilmodus, dem Königsteiner Schlüssel, müssten 13 Prozent der in Deutschland ankommenden Flüchtlinge nach Baden-Württemberg kommen.

Helfer warten umsonst

„Letztlich geht es um Kommunikation“, sagte Gentges. „Es würde sehr helfen, wenn wir informiert würden, wann oder ob Busse losgefahren sind“, auch eine Ankündigung, mit wie vielen Flüchtenden zu rechnen sei, fände sie hilfreich. Schließlich setze das Land für die Organisation viele Helfer ein – haupt- und vor allem ehrenamtliche. Im Zweifel stehen diese tatenlos herum, schilderte Gentges am Beispiel. Für Sonntag seien rund 1800 Flüchtlinge für Baden-Württemberg angekündigt gewesen. Gekommen seien schließlich rund 100 in die Erstaufnahmeeinrichtungen des Landes.

Dass die Prognosen schwierig seien, findet die Ministerin verständlich, aber eine bessere Kommunikation mit dem Bund wünscht sie sich doch – und auch eine einfachere Registrierung. Dass die Ankommenden registriert werden müssen, steht für Gentges außer Frage. „Wir können den Geflüchteten nur Leistungen gewähren, wenn sie registriert sind“. Dazu kämen auch „handfeste Sicherheitsinteressen“ des Staates.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Nicht nur bei der Aufnahme, auch im Bildungssystem muss das Land „einen Gang hochschalten“, wie Andreas Stoch verlangte. Die geflüchteten Kinder hätten Anspruch auf Bildung und Betreuung. Bis jetzt werde das pragmatisch gehandhabt.

Hans-Dieter Scheerer (FDP) erwartet dazu nun „eine Strategie der Landesregierung“. Die Koalition müsse dafür sorgen, „dass Flüchtlinge schnellstmöglich Deutsch lernen und unterrichtet werden“. Auch Schulabschlüsse sollten rasch anerkannt werden, da die Geflüchteten aus der Ukraine im Gegensatz zu Asylsuchenden vom Tag ihrer Ankunft an eine Arbeit aufnehmen dürfen.