Mehr Wasser verbraucht

Koblenz/Ludwigshafen. Das erste Corona-Jahr hat beim Trinkwasserverbrauch in Rheinland-Pfalz durchaus Spuren hinterlassen. Flüssiges ist zwar nicht knapp. Aber Hände waschen, Homeoffice, Hitze und Heimaturlaub sind in einigen Kommunen in die Bilanz für das vergangene Jahr deutlich eingeflossen. „Ja, wir haben einen Mehrverbrauch festgestellt, den wir auf die Pandemie zurückführen“, sagte etwa Melanie Brünner von den Stadtwerken in Frankenthal. Sie sprach von rund fünf Prozent.

Probleme bereitete das aber nicht. „Wir konnten die Mehrverbräuche gut handeln und planen daher so wie in der Vergangenheit“, sagte Brünner der Deutschen Presse-Agentur. Bei Bedarf nutze Frankenthal seine vollen Kapazitäten.

Auch der Zweckverband für Wasserversorgung, Pfälzische Mittelrheingruppe, sprach von etwa fünf Prozent mehr. „Einen großen Teil davon führen wir auf einen Corona-Effekt zurück“, sagte Wolfgang Engler in Schifferstadt.

Ludwigshafen stellte zwar ebenfalls für 2020 einen minimalen Mehrverbrauch fest, führt ihn aber nicht auf die Pandemie zurück. Die Zahl liege im Bereich der normalen Witterungsschwankungen im Verlauf der vergangenen Jahre, teilte Iris von Kirschbaum von den Technischen Werke der zweitgrößten Stadt in Rheinland-Pfalz mit. lrs

