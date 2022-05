Mehr Vermisste

Stuttgart. Mehr als 1100 Menschen in Baden-Württemberg galten Anfang April als vermisst. 1143 Personen waren zum Stichtag 11. April als vermisst ausgeschrieben, teilte das Innenministerium in einer Antwort auf eine Anfrage der Grünen-Fraktion mit. Die meisten Personen wurden in Freiburg (214), Mannheim (129) und Karlsruhe (114) als vermisst gemeldet. 540 der Vermissten waren noch nicht volljährig.

Viel klärt sich in den ersten Tagen

Aber: Die Erledigungsquote ist bei solchen Fällen sehr hoch, 2021 bei mehr als 97 Prozent. „Wenn eine Person vermisst wird, dann kann das ganz banale Gründe haben – aber es können auch schwere Kriminalfälle dahinterstecken“, sagte der Grünen-Politiker Oliver Hildenbrand. Eine hohe Aufklärungsquote sei erfreulich. „Wir müssen aber immer wieder auch diejenigen Vermisstenfälle in den Blick nehmen, bei denen der Verbleib von vermissten Personen jahrelang ungeklärt bleibt.“

In den vergangenen fünf Jahren erfasste das Bundeskriminalamt im Schnitt 9406 Vermisstenfälle pro Jahr im Südwesten. Darunter fallen allerdings auch bereits geklärte Fälle. Die Erledigungsquote ist sehr hoch, 2021 lag sie bei mehr als 97 Prozent. Viel klärt sich in den ersten Tagen auf. Warum die Zahl zuletzt angestiegen ist, kann man sich weder im Innenministerium noch im Landeskriminalamt wirklich erklären. „Wir haben auch den Eindruck gewonnen, dass die Zahlen seit einem Jahr zunehmen“, sagt auch Marion Waade von der Hilfsorganisation Anuas mit Blick auf die bundesweite Entwicklung. So richtig erklären kann man sich den Anstieg beim Verband auch nicht. lsw

