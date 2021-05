Mehr Spitzenposten in neuer Regierung

Stuttgart. Am Ende wird die Vorstellung von Winfried Kretschmanns neuer Regierungsmannschaft doch eine Sturzgeburt. Eigentlich ist die Präsentation im feierlichen Rahmen der Staatsgalerie erst für diesen Dienstagnachmittag vorgesehen. Doch als am Montag immer mehr Einzelheiten an die Medien durchsickern, gehen zuerst die Grünen in die Offensive und bestätigen schmucklos am Telefon die Namen ihrer Minister und Staatssekretäre. Dann bleibt der CDU nichts mehr übrig, als auch ihr Kabinettstableau öffentlich zu machen.

Eine Überraschung gibt es dabei dann doch noch: Nicht der bisherige CDU-Fraktionschef Wolfgang Reinhart wird Justizminister, sondern die 49-jährige Marion Gentges aus Lahr. Reinhart wird dafür von der Fraktion einstimmig als stellvertretender Landtagspräsident nominiert.

Damit kann CDU-Landeschef Thomas Strobl etwas überraschend doch drei Frauen für die fünf Ministerien vorweisen, die seiner Partei zustehen: Die bisherige Fraktionsvize Nicole Razavi übernimmt das neu gebildete Ministerium für Wohnen und Landesentwicklung. Sie bekommt mit Andrea Lindlohr eine Staatssekretärin von den Grünen. Solche Überkreuz-Besetzungen sind umstritten. Wirtschaftsministerin bleibt Nicole Hoffmeister-Kraut, die künftig auch für die Tourismusförderung zuständig sein wird. Allerdings muss sie die Bereiche Landesplanung und Wohnungsbauförderung an das neu eingerichtete Ministerium abgeben. Landwirtschaftsminister ist weiter der nordbadische CDU-Bezirkschef Peter Hauk, und das Innenministerium führt wie bisher Strobl, der als stellvertretender Ministerpräsident auch die CDU-Seite in der Koalition koordiniert.

In ihrer dritten Regierungsperiode übernehmen die Grünen erstmals das Kultusministerium. Dort wird mit Theresa Schopper eine enge Vertraute von Kretschmann als Ministerin einziehen. Vorgängerin Susanne Eisenmann hatte nach der verlorenen Landtagswahl als CDU-Spitzenkandidatin die Verantwortung übernommen und ihren Ausstieg aus der Politik angekündigt. Die Grünen hatten ein zusätzliches Ressort reklamiert, um ihr stärkeres politisches Gewicht im Kabinett sichtbar zu machen. Im Gegenzug zu dem einflussreichen Kultusministerium haben die Grünen dem kleineren Partner dann das neu geschaffene Bauministerium zugestanden, das aber aus dem CDU-Verantwortungsbereich geschnitten wird.

Nachfolger von Franz Untersteller wird im Umweltministerium die Grünen-Fraktionsvize Thekla Walker, die bisher finanzpolitische Sprecherin war. Viele hatten damit gerechnet, dass der Schwetzinger Andre Baumann das Erbe antreten würde. Der frühere Landesvorsitzende des Umweltverbandes Nabu war schon etliche Jahre Staatssekretär in dem Haus. Bereits seit Sonntag ist bekannt, dass der bisherige Bundestagsabgeordnete Danyal Bayaz Finanzminister wird, weil Edith Sitzmann sich aus der Politik zurückgezogen hat.

Neben den drei Neuen dürfen drei Amtsinhaber der Grünen weitermachen: die seit zehn Jahren amtierenden Theresia Bauer (Wissenschaft) und Winfried Hermann (Verkehr). Auch Sozialminister Manfred Lucha war gesetzt, obwohl es immer wieder Kritik an der Corona-Politik seines Hauses gegeben hat.

Auch in Kretschmanns direktem Umfeld gibt es Veränderungen. Sein enger Vertrauter Rudi Hoogvliet, lange Jahre Regierungssprecher und wichtiger Berater in einer Person, wechselt als Bevollmächtigter für Bundesangelegenheiten nach Berlin. Und Nachfolger Schoppers, bisher als Staatsministerin in der Regierungszentrale für die politische Koordinierung in der Koalition zuständig, wird mit Florian Hassler ein Karrierebeamter aus der Staatskanzlei. Von Kretschmann wird erzählt, dass er in seinem persönlichen Umfeld möglichst wenig personelle Veränderungen will. Wenigstens Florian Stegmann als Chef der Staatskanzler bleibt ihm erhalten.

Die Zahl der Staatssekretäre erreicht in Kretschmanns dritter Amtszeit Rekordniveau. Alles in allem wird er 16 Männer und Frauen für die zweite Reihe der Ministerien berufen. Rechnet man Hoogvliet mit ein, sind es allein in der Regierungszentrale drei. Schon 2016 hatte Strobl lange gekämpft, dass er mit zwei Staatssekretären auf Augenhöhe mit dem Regierungschef bleibt. Allerdings gehört weder der Rückkehrer Julian Würtenberger noch Wilfried Klenk dem Landtag an. Auch Schopper erhält für ihr als schwer regierbar geltendes Ministerium mit der Grünen-Bildungsexpertin Sandra Boser und Volker Schebesta zwei Staatssekretäre. Der CDU-Mann war schon die letzten fünf Jahre mit der dominanten Eisenmann gemeinsam im Amt.

Auch Minister, die bisher ganz gut ohne Staatssekretäre auskamen, werden mit Spitzenpersonal versorgt: Die Mannheimer Grünen-Abgeordnete Elke Zimmer kommt zu Hermann ins Verkehrsministerium. Das Justizministerium verliert zwar die Zuständigkeit für Tourismus und Europapolitik, bekommt aber trotzdem mit Siegfried Lorek erstmals einen Staatssekretär.