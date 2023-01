Mehr Meldungen zu Gewalt in Kitas

Die Zahl der Meldungen aus baden-württembergischen Kindertagesstätten, in denen es um Fälle von körperlicher, seelischer, sexueller Gewalt oder Verletzung der Aufsichtspflicht ging, ist in den zurückliegenden Jahren angestiegen. Das teilte der Kommunalverband Jugend und Soziales (KVJS) unserer Zeitung mit. So erhöhte sich die Zahl der Meldungen aus den derzeit etwa 9600 Kitas im Land von 2020

...