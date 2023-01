Mehr Geld vom Land

Wiesbaden. Die Wohnungswirtschaft fordert von der Politik mehr Anstrengungen im Kampf gegen den Wohnungsmangel in Hessen. Die künftige Landesregierung müsse stärker den Bau geförderter Wohnungen vorantreiben, Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen und die Grundsteuer reformieren, sagte Axel Tausendpfund, Vorstand des Verbands der Südwestdeutschen Wohnungswirtschaft, am Donnerstag.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

In Hessen fehlten Tausende Wohnungen, doch im Herbst seien die Baugenehmigungen eingebrochen. Auch habe die jetzige Landesregierung den Bau von geförderten Wohnungen zu niedrigen Mieten nicht genug vorangetrieben. Zudem seien die Förderkonditionen unzureichend und „hinken den stark gestiegenen Baukosten hinterher“.

Die Grunderwerbsteuer für Baugrundstücke, auf denen bezahlbare Wohnungen entstehen, müsse entfallen, forderte Tausendpfund weiter. Seit Jahren sprudelten in Hessen die Einnahmen aus der Grunderwerbsteuer. „Es kann nicht sein, dass trotzdem für den Erwerb von Baugrundstücken für bezahlbaren Wohnraum weiter der volle Steuersatz erhoben wird“. Auch der Klimaschutz erfordere mehr Hilfe der Politik. Um alle Mietwohnungen in Hessen zu sanieren, ohne die Mieten zu erhöhen, sei eine Milliarde Euro nötig, sagte Tausendpfund mit Verweis auf ein Gutachten der Universität Regensburg. Dafür brauche es eine Klimaförderung in Hessen. lhe