Wiesbaden. Die hessische SPD-Landtagsfraktion hat für den Landesetat 2021 mehr Investitionen in Kinderbetreuung, Krankenhäuser und in Bildung gefordert. Der Haushalt soll am Mittwoch im Landtag verabschiedet werden. Durch die Corona-Pandemie befände sich das Land zweifellos in einer gesundheits-, sozial- und wirtschaftspolitischen Ausnahmesituation, die alle öffentlichen Haushalte vor besondere Herausforderungen stelle, erklärte die SPD-Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser (SPD) in Wiesbaden.

Als Beispiele nannte sie die von der SPD-Fraktion geforderte Erhöhung der Landesmittel für die Tafeln, die bedürftige Menschen mit Lebensmitteln versorgen. In der Pandemie stehe für die Sozialdemokraten ebenfalls ganz oben auf der Prioritätenliste, das wirtschaftliche Überleben der Krankenhäuser sicherzustellen. „Aus unserer Sicht ist ein einmaliger Betriebskostenzuschuss für den Kliniksektor unbedingt erforderlich, um Einnahmen auszugleichen, die den Krankenhäusern in der aktuellen Lage verloren gehen“, sagte Faeser. lhe