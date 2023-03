Mehr Frauen lassen sich im Südwesten im Handwerk ausbilden

Stuttgart. Trotz eines allgemeinen Rückgangs bei Neu-Auszubildenden im Handwerk in Baden-Württemberg sind 2022 mehr Frauen in diesen Berufsfeldern gestartet. Der Anstieg im Vergleich zum Vorjahr beträgt 5,4 Prozent, wie der Baden-Württembergische Handwerkstag am Donnerstag in Stuttgart mitteilte.

Besonders beliebte Handwerksberufe bei Frauen seien Augenoptiker sowie Maler und Lackierer. "Wir freuen uns, dass es gelungen ist, den Frauenanteil deutlich auszubauen", kommentierte Hauptgeschäftsführer Peter Haas.

Mit über 17 500 Neu-Auszubildenden sind in Baden-Württemberg 3,5 Prozent weniger Azubis im Handwerk hinzugekommen im Vergleich zu 2021. Die Entwicklung sei allerdings noch im Rahmen der demografischen Entwicklung, heißt es in der Mitteilung.