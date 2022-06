Mehr Frauen habilitieren sich an den Hochschulen im Südwesten

Baden-Württemberg. An den Hochschulen in Baden-Württemberg haben sich mehr Frauen habilitiert. Wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte, stieg die Anzahl der Habilitationen von Frauen zuletzt um gut sieben Prozent. Der Frauenanteil unter allen im Jahr 2021 abgeschlossenen Habilitationen im Südwesten lag bei 31 Prozent - zwanzig Jahre zuvor waren es noch 15,6 Prozent.

Insgesamt habilitierten sich an baden-württembergischen Hochschulen im vergangenen Jahr 281 Menschen, die meisten in Humanmedizin beziehungsweise Gesundheitswissenschaften. Mehr als drei Viertel der habilitierten schlossen ihre Habilitation an den Traditionsuniversitäten Freiburg, Heidelberg und Tübingen ab.

Die Habilitation ist die höchste Hochschulprüfung in Deutschland. Sie ist in der Regel eine Voraussetzung, um eine unbefristete, ordentliche Professur an einer Universität übernehmen zu können