Mehr Fachkräfte für Baden-Württemberg

Stuttgart. Andreas Schwarz, Vorsitzender der Grünen-Fraktion im baden-württembergischen Landtag, drückt bei der Fachkräftegewinnung auf die Tube. „Ich mache das Thema Fachkräfte zur Chefsache und schmiede an einer schlagkräftigen Fachkräfte-Formation“, sagte Schwarz dieser Zeitung. Beteiligt seien neben der Politik Vertreter von Wirtschaftsverbänden, Hochschulen und Gewerkschaften. „Unser Ziel ist es, Impulse für eine neue Fachkräftestrategie bei der Regierung einzubringen, damit die Maßnahmen schon in diesem Jahr ihre Wirkung entfalten können.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Not ist groß. In Baden-Württemberg hat die Bundesagentur für Arbeit im Januar 2023 rund 101 600 offene Stellen registriert, fast 1500 mehr als ein Jahr zuvor. Die IHK Baden-Württemberg sieht für 2035 eine Lücke von 900 000 Fachkräften. „Uns fehlen Fachkräfte an allen Ecken und Enden“, so Schwarz. „Dabei sind gut ausgebildete Arbeitskräfte das Fundament, um den Wohlstand Baden-Württembergs zu sichern.“

Bei einem ersten Treffen Ende Januar verständigte sich die neue Fachkräfte-Formation auf drei Schwerpunkte, wie Schwarz berichtete: die Verbesserung von Bildung und Weiterbildung, die Gewinnung von ausländischen Fachkräften und die Frage, wie mehr Menschen von Teilzeit in Vollzeit gebracht werden könnten. Zu diesen Bereichen wollen die Teilnehmer bei ihrem nächsten Treffen in etwa zwei Monaten Lösungsvorschläge entwickeln. Die Probleme hat auch die Fachkräfteallianz unter der Führung von Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) bereits identifiziert. Die Allianz haben Grüne und SPD im Jahr 2011 geschmiedet. Inzwischen sind darin alle Landesministerien sowie die Wirtschaft, Gewerkschaften und die Bundesagentur für Arbeit vertreten. Allerdings hatten Vertreter der Kommunen und der Wirtschaft schon im Herbst gegenüber Ministerpräsident Winfried Kretschmann mehr Tempo angemahnt.

„Sichtbare Ergebnisse“ gefordert

Mehr zum Thema Arbeitsmarkt Arbeitslosenquote in Mannheim steigt im Januar auf 7,3 Prozent Mehr erfahren Politik Grün-Schwarz einigt sich auf Klimaschutz-Maßnahmenregister Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Stromnetze Baden-württembergische Sparkassen hoffen auf TransnetBW-Deal Mehr erfahren

Da sieht sich Schwarz aufgerufen. Anders als ein einzelnes Ministerium könne eine Regierungsfraktion die Fachkräftestrategie ressortübergreifend „schnell, unbürokratisch und pragmatisch“ vorantreiben, so der Fraktionschef. Er wolle mit dem Bündnis bereits in diesem Jahr „sichtbare Ergebnisse“ erzielen.

Nach dem ersten Treffen will die neue Formation nun mögliche Lösungen diskutieren. Ansätze wären laut Schwarz, ältere Menschen durch lebenslange Qualifikationen länger in den Betrieben zu halten und für flexiblere Arbeitszeitmodelle und eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu sorgen – unter anderem, in dem mehr Erzieher ausgebildet werden.

Junge Menschen sollten bei der Berufsorientierung besser unterstützt werden. Der Fraktionschef will neue Berufsbilder in den Fokus rücken – wie Umwelttechniker, Drohnenpilotinnen oder Robotic-Ingenieure. Es gelte auch, Konzepte für attraktive Handwerksberufe zu entwickeln. Berufliche Umorientierungen sollten erleichtert werden. Durch bessere Ausbildung und Qualifizierung könnten bis zu 110 000 Vollzeitstellen im Südwesten geschaffen werden, erklärt Schwarz.

Die neue Formation will auch die Zuwanderung von Fachkräften aus dem Ausland erleichtern. Der Wettbewerb innerhalb der EU sei groß, da braucht es laut Schwarz „gute Rahmenbedingungen und eine hohe Lebensqualität statt des deutschen Behördendschungels“. Diskutiert werden soll auch eine zentralisierte Ausländerbehörde für Fachkräfte in Baden-Württemberg. Die Ergebnisse sollen in die Fachkräftestrategie der Regierung eingespeist werden.