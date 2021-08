Offenburg. Nach Kritik von Kunden will die Bahn an den kommenden beiden Wochenenden mehr Ersatzbusse entlang der Rheintalbahn anbieten. „Die Auslastung der Ersatzbusse war höher als erwartet“, sagte eine Sprecherin am Dienstag nach dem ersten Wochenende mit baubedingter Sperrung. Die Kapazitäten würden nun erhöht.

Der SWR hatte von verärgerten Reisenden berichtet. Es hätten zu wenige Busse zur Verfügung gestanden. Auf der Ausbaustrecke Karlsruhe-Basel lässt die Bahn in den Sommerferien im Ortenaukreis Gleise und Weichen modernisieren. Zwischen Offenburg und Mahlberg wird die Strecke an den kommenden beiden Wochenenden gesperrt. Manche Regionalzüge um Offenburg sowie ICE nach Freiburg fallen aus. Weitere Großbaustellen der Bahn in Baden-Württemberg während der Ferien betreffen unter anderem die Stuttgarter S-Bahn, die Neckartalbahn sowie den Bahnhof Rastatt. lsw