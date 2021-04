Mehr antisemitische Straftaten im Südwesten

Stuttgart. Antisemitismus gewinnt in Baden-Württemberg eine neue Qualität: Die Zahl der antisemitischen Straftaten steigt Jahr um Jahr, allein in Baden-Württemberg um 25 Prozent von 2019 auf 2020. Zugleich werden judenfeindliche Äußerungen, vor allem im Netz, zunehmend radikaler. Bei der Meldestelle für Online-Hetze beim Demokratiezentrum Baden-Württemberg wurden im ersten Quartal 2021 mit 224 Vorfällen annähernd so viele antisemitische Äußerungen gemeldet wie im gesamten Vorjahr mit 228.

Dies sagte der Beauftragte der Landesregierung gegen Antisemitismus, Michael Blume, am Donnerstag am Rande der Vorstellung einer Studie zur Entwicklung antisemitistischer Einstellungen in der Bevölkerung in Stuttgart. Die Ergebnisse der Studie selbst, zum zweiten Mal nach 2019 im Auftrag des Landes erhoben von Leipziger Sozialforschern, geben vordergründig Entwarnung. So sinkt die Zahl derer, die fest verwurzelte Ressentiments über Juden verbreiten – etwa Aussagen wie „Auch heute noch ist der Einfluss der Juden zu groß“. 2019 stimmten fünf Prozent der Befragten solchen Aussagen zu, 2020 waren es nur noch 2,3 Prozent.

„Es sind vielleicht weniger, aber die Menschen werden radikaler“, sagt Blume, der eine mögliche Ursache in den hohen sozialen Normen beim Thema Judenfeindlichkeit sieht. Der Antisemitismus ist dann nicht weg, wenn er nicht mehr offen geäußert wird – er sucht sich andere Wege. Sorgen bereitet Blume, dass ein Drittel bis zur Hälfte der Befragten das teilen, was die Forscher Antisemitismus über Umwegkommunikation nennen.

Sie unterstützen etwa Israelkritik, fordern eine Wende in der deutschen Holocaust-Erinnerungspolitik oder vermuten generell hinter politischen Entscheidungen oder auch der Corona-Pandemie Verschwörungen. „Wenn neun Prozent der Befragten der Aussage widersprechen, dass Juden selbstverständlich zur deutschen Gesellschaft gehören, sind das in Baden-Württemberg rund eine Million Menschen“, rechnet Blume vor.

Trotz der für Baden-Württemberg im Vergleich zum Bundesgebiet dünnen Datenbasis von rund 300 Befragten spricht Studienleiter Oliver Decker vom Kompetenzzentrum für Rechtsextremismus- und Demokratieforschung der Universität Leipzig von repräsentativen Ergebnissen mit hoher Aussagekraft.

Auffällig ist für den Sozialforscher vor allem der Zusammenhang zwischen Antisemitismus und Verschwörungsmythen in Reihen der Querdenker: Von zehn Befragten, die generell Verschwörungstmythen anhängen, stimmten sieben auch latent antisemitischen Aussagen zu. Die Verknüpfung zeige sich auch in dem gelben Davidsstern mit der Aufschrift „ungeimpft“, der auf Querdenker-Demonstrationen häufig zu sehen ist. „Hier wird Antisemitismus in Form von Nazi-Symbolen mit Verschwörungstheorien verbunden“, sagt Decker.

Eine spezifisch baden-württembergische Komponente in dieser Hinsicht weist die Studie indes nicht nach. „Der Anteil derer, die an Verschwörungstheorien glauben, ist in Deutschland seit Jahren hoch“, sagt Decker, „da steht bei Krisen eine dunkle Ressource zur Verfügung. Krisen sind Brandbeschleuniger“, so der Forscher.

