Mehr Ansteckungen in Pflegeberufen

Bad Homburg. In der Pflege Beschäftigte in Hessen sind öfter an Covid-19 erkrankt als Menschen anderer Berufsgruppen. Das zeigt eine AOK-Auswertung von Fehlzeiten zwischen März 2020 und Juli 2021. In der Altenpflege steckten sich demnach 3814 Menschen pro 100 000 AOK-Versicherte mit Sars-CoV-2 an. Auch in der Kinderbetreuung Beschäftigte haben sich demnach verhältnismäßig oft mit Corona infiziert – der Wert lag für diese Gruppe bei 3459 Infizierten pro 100 000 AOK-Versicherten. Verhältnismäßig wenig betroffen waren Friseure mit 1416 und Mitarbeiter in der Gastronomie mit 958 Infizierten pro 100 000 Versicherten. lhe

