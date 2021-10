Maskenlos durch die Nacht

Frankfurt/Main/Gießen. Schon die Schlangen vor dem Frankfurter Szene-Club „Gibson“ senden ein deutliches Signal: Wir sind wieder da und kommen, um zu bleiben. Zumindest für ein paar Stunden soll sie verdrängt werden, die Abstinenz der letzten anderthalb Jahre. Denn so richtig feiern gehen konnte in dieser Corona-Zeit niemand. Erlaubt waren nur jene Veranstaltungen, mit denen die Tugenden des Partymachens nicht vereinbar waren – Nähe, Gegröle, Schweißtropfen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Doch seit Mitte September dürfen Clubs und Diskotheken in Hessen wieder ihre Tore öffnen. Dabei können sie zwischen dem 2G- und 3G-Modell wählen. Maskenpflicht, Abstandsgebote und Begrenzungen der Gästezahl fallen jedoch nur bei 2G-Veranstaltungen weg. Sind alle Besucher also nachweislich geimpft oder genesen, kann wieder Party gemacht werden wie vor Corona-Zeiten.

Viel Planung nötig

„Deutlich mehr als die Hälfte der Frankfurter Clubs gehen mit 2G mit“, erklärt Victor Oswalt vom Frankfurter Club-Netzwerk „Clubs am Main“. Zwar können die Club-Betreiber auch eine 3G-Regelung wählen, doch damit wären weiter viele Einschränkungen verbunden, die einem klassischen Club-Besuch widersprächen. Aus Sicht der Club-Szene lief der Neustart denn auch vielversprechend: „Der Zuspruch des Publikums ist voll da. Die Schlangen sind lang, die Tickets gehen gut weg, die Veranstaltungen sind gut besucht. Das wird auf jeden Fall dankend angenommen“, sagt Oswalt.

Die Samstagabend-Schlange vor dem Frankfurter „Gibson“ als lang zu bezeichnen, wäre dabei eine krasse Untertreibung. Hunderte partylustige Menschen stehen an, wollen einen unvergesslichen Abend erleben. Ina aus Darmstadt hat noch einen weiten Weg vor sich. Sie hat sich mit ihrer besten Freundin gerade erst angestellt. „Wir sind zum ersten Mal wieder unterwegs, seit es erlaubt ist“, sagt sie. Mal wieder auszugehen, habe sie vermisst. Doch für Ina gibt es klare Voraussetzungen: „Es muss auf jeden Fall eine 2G-Party sein.“ Zu unsicher seien 3G-Veranstaltungen auch mit Getesteten. „Gerade bei so vielen Leuten“, sagt die Darmstädterin.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Vor allem junge Menschen warteten sehnlichst auf die Rückkehr des Partylebens. Auch Gießens Nachtleben ähnelte in den vergangenen Monaten eher dem einer Geister- statt einer quirligen Studentenstadt. Umso glücklicher zeigt sich Tobias Bach, der Anfang Oktober mit dem „Ulenspiegel“ eine echte Gießener Institution wiedereröffnen konnte: „Wir sind überwältigt im positiven Sinne“, sagt Bach. Er denkt dabei auch in erster Linie an sein Publikum: „Ich habe den Eindruck, dass eine große Last von denen abfällt, weil es wieder etwas Ähnliches wie Normalität ist“.

Der Neustart im „Ulenspiegel“ bedurfte allerdings einiges an Planung und Organisation, erklärt Bach: „Wir konnten nicht direkt eröffnen, als es wieder erlaubt war. Niemand hatte das Personal, das für so eine Club-Nacht gebraucht wird, über den Sommer halten können“. Das Team, sagt Bach, habe erst einmal wieder aufgebaut und neu eingearbeitet werden müssen.

Dass nur Geimpfte und Genesene in seinen Club gelassen werden, hat laut dem Betreiber auch praktische Gründe: „3G war niemals eine Option. Für uns wäre das total lächerlich. Da dürften wir insgesamt 40 Leute reinlassen. Die Leute müssten zudem Masken tragen, wenn sie nicht an ihrem Platz sitzen. Das ist völlig illusorisch.“

Wenige Verstöße gegen Regeln

Verstöße gegen die geltenden Pandemie-Regeln scheinen dabei die Ausnahme zu sein. So zählte das Frankfurter Ordnungsamt im Oktober bei mehr als 160 Kontrollen lediglich sechs Corona-Verstöße in Clubs und Gaststätten (Stand 19. Oktober). In Lokalitäten mit 2G-Regelung wurden sogar gar keine Verstöße erkannt.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

In diesen Zeiten jubeln jedoch nicht alle in der Clubszene. Einer, der nachhaltig unter der Pandemie leidet und die Tore seines Clubs schließen musste, ist Andi König. Fast 20 Jahre lang betrieb er den „Clubkeller“ im Frankfurter Stadtteil Sachsenhausen. Doch die steigenden Kosten bei gleichzeitig fehlenden Einnahmen habe er nicht stemmen können. „Ich gehe mit Schulden raus, elf Arbeitsplätze sind kaputt und die Indiekultur findet vorerst nicht mehr statt in Frankfurt am Main“, bedauert König. In der Saison 2022/23 will er indessen einen neuen Anlauf wagen.