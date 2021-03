Mainz. Klimaschutz- und Energiepolitik dürften die Hauptstreitpunkte in den Koalitionsverhandlungen für die zweite Ampel-Regierung in Rheinland-Pfalz sein. Auf dem Verhandlungstisch liegen Windkraft und Verkehr. Die meisten Konfliktlinien verbinden Grüne und FDP. Die SPD wird sich aber nicht auf eine Rolle als Mediatorin beschränken.

Aus den Koalitionsverhandlungen, die an diesem Dienstag beginnen, dürfte wenig nach außen dringen. „Ganz in Ruhe“ zu sprechen und möglichst viele Details festzuschreiben seien entscheidende Erfolgsfaktoren der ersten Ampel-Regierung gewesen, sagte SPD-Chef Roger Lewentz gleich am Tag nach der Wahl. Das wollen die drei Parteien jetzt wiederholen und so bis Ende April einen Vertrag vorlegen, der wieder fünf Jahre hält.

Die Grünen – die als einzige der drei Parteien bei der Wahl zugelegt haben – werden sicher mehr fordern als 2016. Die SPD geht als stärkste Partei aber auch selbstbewusst in die Verhandlungen. Und für die FDP, die jetzt nicht mehr zweitgrößter, sondern kleinster Partner ist, verhandeln erfahrene Politiker mit – FDP-Generalsekretär und Landes-Chef Volker Wissing und Herbert Mertin, der das erste Mal 1999 einem Kabinett in Rheinland-Pfalz angehörte.

Klimaneutral bis 2035?

Die Grünen haben im Wahlkampf auf ihre Forderung nach einer Verdoppelung der Windkraft- und einer Verdreifachung der Photovoltaik-Kapazitäten großen Wert gelegt. Die FDP ist vor allem bei der Windenergie deutlich zurückhaltender. Bei den Koalitionsverhandlungen von 2016 konnten sich die Liberalen damit durchsetzen, dass neue Windräder nur mit einem Mindestabstand von einem Kilometer zu Wohnhäusern errichtet werden dürfen. „Daran halten wir fest“, heißt es im Wahlprogramm – mit den Neuregelungen zum Ausbau der Windenergie sei allen beteiligten Akteuren Planungssicherheit gegeben worden.

Die SPD ist auch hier in der Rolle der Vermittlerin. Kritische Stimmen sagen, sie könne die beiden kleineren Partner auch gut gegeneinander ausspielen. Lewentz zeigt sich optimistisch, beim Ziel Klimaneutralität eine Einigung zu erzielen. Die Grünen wollten diese zwar bereits 2035 erreichen und damit fünf Jahre eher als die SPD. „Wir werden aber versuchen, wenn das umsetzbar ist, ein Stück auf die Grünen zuzugehen.“ Dreyer hatte im Wahlkampf gesagt, es dürfe kein Tabu für Windkraftanlagen in windhöffigen (wegen des Windes gut geeigneten) Regionen geben – auch nicht in Brachflächen im Pfälzer Wald. „Wir werden sie beim Wort nehmen“, heißt es in dieser Woche bei den Grünen.

Beim Verkehr will die vom Juniorpartner der Ampel zur Nummer zwei aufgestiegene Partei eine nachhaltige Klima- und Mobilitätswende erreichen. Das von Wissings Ministerium formulierte Ziel, den Anteil des Radverkehrs bis 2030 von 8 auf 15 Prozent zu steigern, ist ihr zu wenig, sie will mindestens 20 Prozent. Der FDP sind digitale Projekte und autonomes Fahren besonders wichtig. Und die Liberalen sind gegen das 365-Euro-Ticket, das die Grünen wollen und die SPD wohl mittragen würde. Die FDP – die auch künftig gerne das Ministerium führen würde – will stattdessen mehr Investitionen für den ÖPNV. lrs