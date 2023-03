Macht die CO2-Kompensation Sinn?

Stuttgart. Viele Menschen zögern derzeit, ob sie etwa ihren Urlaubsflug über eine freiwillige Abgabe kompensieren sollen, die einen Ausgleich schaffen soll für das ausgestoßene Kohlendioxid. Rund 45 Euro würden etwa Hin- und Rückflug von Stuttgart nach New York zusätzlich kosten. Auch Unternehmen halten sich gerade zurück. Grund sind die jüngsten negativen Berichte, wie sie etwa das Magazin „Die Zeit“ veröffentlicht hat. Diese zeigen, dass offenbar Millionen von CO2-Zertifikaten verkauft wurden, die es gar nicht hätte geben dürfen. Vor allem Waldschutzprojekte sollen um ein Vielfaches überbewertet worden sein.

Denis Machnik von der Berliner Firma Adelphi, die Unternehmen und Politiker in Klimafragen berät, versteht die Kritik. Es gebe viel Intransparenz und häufig irreführende Kommunikation bei den Labels, teils seien auch falsche Bilanzen herangezogen worden, um die Zahl der Zertifikate zu berechnen. Waldprojekte seien, so notwendig sie eigentlich seien, häufig ineffektiv, weil zum Beispiel ein Brand oder Trockenheit Neuanpflanzungen schnell kaputt machten. Daneben sehen viele in der Kompensation grundsätzlich eine Art Ablasshandel, weil eine Firma klimaneutral werden könnte, ohne selbst etwas dafür zu tun.

Tatsächlich sei es für den Endverbraucher fast unmöglich, die Standards und Labels auf Qualität zu prüfen. Da müssten bessere Kontrollen eingeführt werden. Und klar sei auch, das Kompensieren nur der dritte Schritt sein könne, wenn Vermeiden und Reduzieren von CO2-Emissionen nicht funktionierten.

Diskussion um Waldschutz

Machnik warnt aber davor, das Kind mit dem Bade auszuschütten: „Es ist immer noch besser zu kompensieren, als gar nichts zu tun.“ In der Kritik habe zuletzt vor allem der Verra-Standard gestanden, assistiert Julia Kovar-Mühlhausen von der Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg. Dagegen habe man beim sogenannten Gold-Standard die Gewähr einer guten Qualität. Auch das Umweltbundesamt sieht im Gold-Standard eine „wichtige Orientierung“.

Daneben rät Kovar-Mühlhausen nach den Enthüllungen ganz vom CO2-Ausgleich über Waldschutzprojekte ab. Die Klimaschutzstiftung, deren Aufgabe es unter anderem ist, alle Flüge der Landesregierung und der angeschlossenen Universitäten zu kompensieren, wickelt dies über die Firmen Atmosfair und Myclimate ab. Beide haben den Verra-Standard nach eigenen Angaben nicht genutzt. Atmosfair steht Waldschutzprojekten kritisch gegenüber.

Myclimate finanziert weiter auch Waldprojekte; man achte aber sehr auf Qualität: „Eine pauschale Verurteilung aller Waldschutzprojekte wäre sachlich falsch und ließe viele positive Aspekte außer Acht, wie beispielsweise Verbesserungen für die lokale Bevölkerung und die Biodiversität“, heißt es von Myclimate. Die Klimaschutzstiftung wählt solche Projekte für sich aber nicht aus.

Der Verunsicherung steht jedoch eine gestiegene Nachfrage nach einem freiwilligen CO2-Ausgleich gegenüber. Das hat eine – allerdings nicht repräsentative – Umfrage von Adelphi im Auftrag der Klimaschutzstiftung ergeben. So wollen 59 Prozent der 433 befragten Unternehmen, Behörden und Verbänden in Baden-Württemberg künftig mehr Emissionen kompensieren. Ein Drittel tut dies bereits heute zumindest bei einem Teil des ausgestoßenen Kohlendioxids – meist geht es um einen Ausgleich für Flugreisen oder für die Nutzung von Strom oder Wärme aus nicht erneuerbaren Quellen.

Deutschland nun hat grundsätzlich entschieden, alle im Inland laufenden Projekte in der eigenen Klimabilanz zu verrechnen. Ein Unternehmen kann solche regionalen Projekte trotzdem mitfinanzieren; anrechnen darf es sich den Klimaschutz aber nicht. Wo auch immer ein Unternehmen für eine Kompensation bezahlt, sollte es deshalb prüfen, ob eine Anrechenbarkeit möglich ist oder nicht. Kovar-Mühlhausen empfiehlt den Firmen trotzdem, auch den lokalen Klimaschutz zu fördern: „Das erhöht schließlich die Biodiversität und die Lebensqualität direkt in Baden-Württemberg.“