Luft im Land deutlich sauberer

Stuttgart. Die Luft in den Städten von Baden-Württemberg ist im vergangenen Jahr deutlich sauberer geworden, wie das Landesverkehrsministerium am Montag mitteilte. Die Belastung mit Stickstoffdioxid und Feinstaub ging laut einer Auswertung der Landesanstalt für Umwelt (LUBW) weiter zurück. Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) sagte hierzu: „Im letzten Jahr sind die Stickstoffdioxid-Konzentrationen auch an verbliebenen Hotspots in Stuttgart unter den Grenzwert gesunken.“ Das sei ein Erfolg von nachhaltiger Verkehrspolitik, auch das Umsteigen auf Bus, Bahn und Fahrrad habe dazu beigetragen. „Auch der Modernisierungsprozess hin zu schadstoffarmen Autos hat geholfen, ebenso wie die teilweisen Verkehrsverbote für ältere Diesel ohne moderne Abgasreinigung. Sie haben die Erneuerung der Fahrzeugflotte voran getrieben.“

In Stuttgart wurde mit Jahresmittelwerten für Stickstoffdioxid von 39 und 38 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft 2021 auch an den Straßenabschnitten Pragstraße und Talstraße der Grenzwert eingehalten. Dieser beträgt 40 Mikrogramm im Jahresmittel. 2020 wurde er in den beiden Stuttgarter Straßen noch leicht überschritten. Da der Grenzwert nur knapp eingehalten wurde, seien alle ergriffenen Maßnahmen zur Verminderung von Stickstoffdioxid weiterhin notwendig, meint das Ministerium. Das gelte auch für die Fahrverbote für ältere Dieselfahrzeuge.

Hoffen auf Ampeln

Am einzigen verbleibenden Hotspot im Land, in der Schlossstraße in Ludwigsburg, konnte die Stickstoffdioxid-Konzentration von 47 Mikrogramm (2020) auf 44 Mikrogramm in 2021 gesenkt werden. „Die Maßnahmen von Stadt und Land kamen nicht schnell genug. Seit Mitte 2021 gibt es dort Luftfiltersäulen, und 2022 wird die Menge des Autoverkehrs gedrosselt – auch mit Hilfe von Ampeln an der B 27“, so Hermann. Das Regierungspräsidium Stuttgart schreibe den Luftreinhalteplan fort.

LUBW-Präsidentin Eva Bell erklärte die Luft an den Straßen auch im Rest des Landes für sauber: „Auch an bisher hochbelasteten Bereichen in Freiburg, Reutlingen, Mannheim und Heilbronn sind die Konzentrationen von Stickstoffdioxid in 2021 weiter zurückgegangen und liegen nun deutlich unter dem Grenzwert.“

