Lübcke-Untersuchungsausschuss schließt Zeugenvernehmung ab

Innenminister Peter Beuth räumt ein, dass die Löschung der Akte über den Rechtsextremisten Stephan Ernst im Verfassungsschutz ein Fehler war. Und der ehemalige Ministerpräsident Volker Bouffier (beide CDU) schildert in bewegenden Worten seine Gefühle nach dem gewaltsamen Tod von Walter Lübcke: Mit der Anhörung der prominenten Politiker hat der Untersuchungsausschuss des Hessischen Landtags zum Mord an dem Kasseler Regierungspräsidenten vor drei Jahren am Donnerstag seine Zeugenvernehmungen abgeschlossen. In der Endphase der Arbeit will das Gremium jetzt einen Abschlussbericht erstellen, der im Sommer im Landesparlament beraten wird.

Eingesetztworden war der Ausschuss, um mögliche Fehler der Sicherheitsbehörden vor dem Mord im Juni 2019 aufzuklären. Und bis zuletzt steht über allem die Frage: Hätte es verhindert werden können, dass der als Rechtsextremist bekannte Ernst den hohen Regierungsbeamten Lübcke auf der Terrasse seines Wohnhauses im nordhessischen Wolfhagen erschoss?

Diese Frage hält auch Bouffier für berechtigt, wie er bei seinem ersten Auftritt im Plenarsaal des Wiesbadener Landtags seit seinem Abschied als hessischer Regierungschef im Mai vergangenen Jahres sagt. Dort nämlich tagt der Untersuchungsausschuss zum Ende seiner Beweisaufnahme. Bouffiers Nachfolger als Ministerpräsident, Boris Rhein (CDU), hat die Frage - ebenfalls als Zeuge vor dem Gremium - im Januar klar verneint. Bouffier macht sich die Antwort deutlich schwerer, auch wenn er am Ende zum selben Ergebnis kommt. Letztlich könne es niemand wissen, sei die Aussage also Spekulation, führt er aus. Doch hätten ja alle Zeugen vor dem Ausschuss erklärt, dass es keinerlei Hinweise auf die Tat gab. Und eine Rechtsgrundlage für eine Überwachung Ernsts oder das Abhören seines Telefons sei auch nichtvorhanden gewesen. Also komme er letztlich zu dem Schluss, die Tat habe nicht verhindert werden können, folgert der 71-Jährige.

Mit Ermordeten befreundet

Der Satz fällt ihm nicht leicht. „Der Mord an meinem Freund hat mich entsetzt und aufgewühlt, wir kannten uns über 40 Jahre aus der Jungen Union und dem Landtag“, sagt Bouffier über seinen ermordeten Parteifreund, und es wird ganz leise im Saal. „Seinen Tod können wir nicht ungeschehen machen“, fügt er resignierend hinzu. Doch Lübckes mutiger Einsatz für Demokratie und Humanität gelte es als Vermächtnis zu wahren.

Bouffier erinnert daran, dass er ihm posthum die Wilhelm-Leuschner-Medaille als höchste Auszeichnung des Landes Hessen verliehen sowie den Walter-Lübcke-Demokratie-Preis gegründet hat.

Von einem Ministerpräsidenten werde erwartet, dass er auch in schwieriger Lage einen kühlen Kopf bewahre. Doch wie er sich gefühlt habe, als er der Familie Lübckes sein Beileid überbrachte, könne er gar nicht ausführen. Schließlich war es Bouffier selbst, der Lübcke für das Amt des Regierungspräsidenten ausgewählt hatte.

Der amtierende Innenminister Beuth war mit Lübcke ebenfalls nicht nur dienstlich verbunden. Er nennt den Ermordeten einen „Pfundskerl“ und großartigen Menschen. Leider habe es aber keinerlei Hinweise auf den geplanten „feigen Anschlag“ gegeben. Auf eine Frage der Grünen-Abgeordneten Eva Goldbach antwortet Beuth, die Löschung der Akte zum späteren Mörder Ernst 2015 im Landesamt für Verfassungsschutz sei „zweifellos ein Fehler gewesen“.

Die wurde verfügt, weil mehrere Jahre lang keine Erkenntnisse mehr über Aktivitäten des Mannes in der rechtsextremen Szene registriert wurden. Auf einem Foto bei der Teilnahme an einer rechten „Sonnwendfeier“ vor gar nicht so langer Zeit wurde Ernst von den Verfassungsschützern nicht erkannt. Beuth erinnert daran, dass wegen des Löschmoratoriums für Fälle des Rechtsextremismus die Akte immerhin nicht wirklich gelöscht, sondern nur gesperrt wurde. So konnten die Dateien nach dem Mord wiederhergestellt und vollständig dem ermittelnden Generalbundesanwalt übergeben werden. Ausführlich berichtet der Minister, was in den letzten Jahren alles getan wurde, um den Kampf gegen Rechtsextremismus in Hessen zu verstärken. Auch Bouffier verweist darauf, wie er - erst als Innenminister und dann als Ministerpräsident - den Verfassungsschutz gestärkt und modernisiert habe.

Kritik von Obmännern

Der Obmann der Linksfraktion im Ausschuss, Torsten Felstehausen, kritisierte, die Aussagen Beuths enthielten viel Selbstlob, aber keine Erkenntnis bezüglich etwaiger Fehler. Allerdings hätten Pannen der Sicherheitsbehörden unter anderem dazu geführt, dass die Gefährlichkeit von Ernst falsch eingeschätzt worden sei.

Auch der Obmann der SPD-Fraktion, Günter Rudolph, erklärte, der Ausschuss habe in den zurückliegenden zweieinhalb Jahren deutlich herausgearbeitet, dass hessische Sicherheitsbehörden vor dem Mord erhebliche Fehler gemacht hätten.

Der Obmann der FDP-Fraktion, Matthias Büger, kritisierte, dass es Bouffier in seiner Zeit als Innenminister versäumt habe, das Landesamt für Verfassungsschutz in ausreichendem Maß strukturell und personell zu stärken. Ob der Mord an Lübcke hätte verhindert werden können, könne niemand seriös sagen. Durch die schlechte personelle und technische Ausstattung sowie Ausbildungsdefizite habe sich jedoch das Risiko erhöht, dass Fehler passieren können. (mit dpa)