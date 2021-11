Luca-App erneut in der Kritik

Stuttgart. Wer dieser Tage eine Veranstaltung oder ein Lokal besucht, sieht am Eingang oft zwei QR-Codes und checkt ein – meist über die Corona-Warn-App oder die Luca-App. Was ähnlich aussieht, sendet Daten an verschiedene Systeme. Die Corona-Warn-App weist Nutzer darauf hin, wenn sie sich in der Nähe eines Corona-Infizierten aufgehalten haben. Die Luca-App dagegen sammelt Kontaktdaten der Besucher und ersetzt die im Frühjahr verbreitete Zettelwirtschaft. Die Gesundheitsämter können diese Daten abfragen, wenn sie erfahren, dass ein Infizierter im Raum war. Dann können sie die anderen Gäste informieren – zumindest theoretisch.

Praktisch ist die Kontaktnachverfolgung seit Ende vergangener Woche eingestellt, die Ämter kommen nicht mehr hinterher. Damit entfällt aber auch der Hauptnutzen der Luca-App. Wer über sie eincheckt, wird nicht mehr vor einem Infektionsrisiko gewarnt. Das Gesundheitsamt ruft nicht an. Das sei schon vor dem Ende der umfassenden Kontaktnachverfolgung so gewesen, bestätigen mehrere Gesundheitsämter auf Anfrage unserer Zeitung und laut Zeitungsberichten.

Neben der Kritik an der Technik der App oder den ohne Ausschreibung bezahlten Lizenzkosten von 3,7 Millionen Euro häufen sich nun die Vorwürfe an die Landespolitik. Besonders schrille Kritik übt ein Mitglied der vom Sozialministerium aus Branchenvertretern zusammengesetzten Steuerungsgruppe, die im Frühjahr die Luca-App im Südwesten verbreiten sollte. Es spricht von „fahrlässiger Körperverletzung“. Wenn Gäste mit Luca einchecken, werden sie im Falle einer Infektion nicht gewarnt und können auch nicht Kontakte vermeiden. So steigt die Gefahr, dass sie das Virus weitergeben.

Debatte um Lizenz-Verlängerung

Auch aus der Politik kommt Kritik. Eine Grünen-Arbeitsgruppe hatte im August Sozialminister Manfred Lucha sowie Fraktionschef Andreas Schwarz angeschrieben und „auf Basis unserer Expertise als IT-Fachkräfte“ gefordert, den bis März 2022 laufenden Vertrag mit den Luca-Betreibern sofort zu kündigen. „Eine Antwort kam bis heute nicht“, klagt einer der Autoren des Papiers.

Über einen Antrag der FDP-Fraktion wurde dagegen Mitte Oktober im Landtag debattiert. Die Liberalen forderten damals ein generelles Ende der Kontaktdatenerfassung und bezeichneten die App-Lizenz als „verbranntes Geld“: „Die Gesundheitsämter nutzen die Daten der App überhaupt nicht“, sagte der digitalpolitische Sprecher Daniel Karrais. Der Karlsruher Grünen-Abgeordnete und Digitalexperte Alexander Salomon drückte sich um eine klare Antwort und sagte, man müsse „anhand von Fakten beurteilen, ob man so etwas fortführt“.

Damit war die Evaluierung der Luca-App gemeint, für die das Sozialministerium Stellungnahmen aus allen 38 Gesundheitsämtern angefordert hat. Das werde derzeit ausgewertet, eine Entscheidung verspricht ein Sprecher des Ministeriums bis Jahresende. Auf den Vorwurf, man nehme mit dem Weiterbetrieb der Luca-App Infektionen billigend in Kauf, die Kritiker sollten „verbal abrüsten“.

Der Sozialminister Lucha äußerte sich auf Anfrage nicht zum Vorwurf, er wolle unbedingt an der Luca-App festhalten. Der Sprecher seines Hauses schreibt, den Eindruck „können wir so nicht bestätigen“. Zumal seit der Änderung der Coronaverordnung zum 15. Oktober nun jegliche App zur Kontaktdatenerfassung zugelassen sei.

Auf der Website des Ministeriums heißt es, Luca sei ein „ergänzender Baustein im Kampf gegen die Pandemie, wenn es darum gehe, zum Beispiel ein Superspreader-Ereignis durch ein Gesundheitsamt zu untersuchen“. An der Kontaktdatenerfassung in Gastronomie, Kultur und Co. halte man aber fest – ob mit Luca oder einem anderen System. Der Dehoga-Landeschef Fritz Engelhardt verwies in der „Südwest-Presse“ auf den organisatorischen Aufwand beim Wechsel auf eine andere App.

Es wird sich zeigen, ob die Beharrungskräfte im Ministerium und bei den betroffenen Betrieben größer sind als alle Kritik und die wohl millionenschwere Verlängerung der Luca-Lizenz. Die Luca-Betreiber tun jedenfalls das Ihre: Seit Mittwoch können Luca-QR-Codes auch mit der Corona-Warn-App gelesen werden. Damit wird die Luca-App als Handyprogramm obsolet, nicht aber das System zur Erfassung von Kontaktdaten.