Mainz. Der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) will noch unentschlossenen Menschen den Weg zu Corona-Impfungen erleichtern. So sollen Anfang nächster Woche an 18 Krankenhausstandorten im Land Impfzentralen öffnen, wie er am Mittwoch ankündigte. Eines davon wird das Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt/Weinstraße sein. Dort sollen sich Impfwillige ohne vorherige Terminvereinbarung den schützenden Piks abholen können.

Diese Einrichtungen werden laut Hoch nicht rund um die Uhr geöffnet sein, sondern ähnlich wie die Busse feste Zeiten anbieten. Der Minister äußerte die Hoffnung, dass weitere Einrichtungen dazukommen. Derzeit gebe es noch regionale Unausgewogenheiten, was auch mit der Bereitschaft von Krankenhäusern zur Zusammenarbeit zusammenhänge, räumt er ein. In Gebieten mit weniger Standorten sollten verstärkt Impfbusse eingesetzt werden.

Außerdem sollen ab Mitte November sogenannte Impflotsen in Wohnvierteln mit unterdurchschnittlicher Impfquote unterwegs sein und für die Impfung werben – auch mit Haustürbesuchen. Mit diesem „niederschwelligen“ Angebot sollen auch Bewohnerinnen und Bewohner mit Sprachproblemen erreicht werden. Die Lotsen, die für ihre Aufgaben geschult werden, sollen Zug um Zug in jeder der 36 Kommunen im Land eingeführt werden, wie Landesimpfkoordinator Daniel Stich (SPD) erläuterte.

Haustürbesuche möglich

Ergänzt wird die Impfkampagne durch die Verdoppelung der Zahl der Impfbusse auf 12. Bislang wurden dort seit Anfang August 83 000 Impfungen verabreicht. Die Termine erfreuten sich bei der Bevölkerung weiterhin großer Beliebtheit, berichtete Hoch. Teilweise gebe es lange Schlangen vor den Bussen. Alle über 70-Jährigen sollen bis zum Wochenende eine schriftliche Einladung zur Impfung oder zu einer Auffrischung ihrer Impfung erhalten.

Hoch erklärte, dass angesichts der aktuellen Entwicklung der Corona-Pandemie in den Krankenhäusern demnächst in den ersten Kommunen die Warnstufe 2 erreicht werden könnte. Die rheinland-pfälzische Landesregierung überarbeitet bis nächste Woche ihren bislang gültigen Corona-Warnstufen-Plan. Eine Möglichkeit der Verschärfung sei dabei die Einführung von „2G“ für Veranstaltungen im Innenbereich, also Zutritt nur noch für Geimpfte und Genesene.

Laut Gesundheitsministerium sind in Rheinland-Pfalz 77,3 Prozent der über 18-Jährigen geimpft. Bei den über 60-Jährigen sind es 86,1 Prozent, in der Gruppe der 12- bis 17-Jährigen 43,5 Prozent.