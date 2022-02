Lokalbesuch ohne Formular

Stuttgart. Besonders in den Grenzregionen des Landes war in den vergangenen Wochen die Empörung groß. Die Leute würden nach Bayern zum Einkaufen abwandern, klagte man etwa in Ulm, weil es dort keine Zutrittsbegrenzungen und man keine Impf- oder Testnachweise brauche. Jetzt fällt die 3G-Regel für den Einzelhandel in der Alarmstufe I auch in Baden-Württemberg. In Geschäften der Grundversorgung hatte sie ohnehin nicht gegolten. FFP2-Masken müssen weiterhin getragen werden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) nannte die Entscheidung „pandemisch vertretbar“. Mit der Lockerung habe Baden-Württemberg die Maßnahmen an die Regeln in anderen Bundesländern wie beispielsweise Hessen und Bayern angeglichen, erklärte der Regierungschef.

„Lange überfällig“

Genügend Betten in den Kliniken Auf den Normalstationen der Unikliniken im Südwesten gibt es nach Auskunft des Tübinger Chefarztes Michael Bamberg schon jetzt genügend Kapazitäten für Covid-19-Patientinnen und -patienten. „Da sind genügend Reserven vorhanden“, sagte der Leitende Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des Universitätsklinikums. Der Schweregrad der Infektion mit der Omikron-Variante sei tatsächlich deutlich geringer und damit einher gehe weniger Belastung auf den Intensivstationen. „Der Omikron-Verlauf ist praktisch wie eine mittelschwere oder leichte Grippe“, sagte Bamberg. Die Prognosen und Berechnungen sagten, dass etwa am 17. und 18. Februar der Gipfel der Omikronwelle erreicht sein werde. Danach stünden reichlich Betten zur Verfügung, um die Patienten, die nicht schwer krank seien, auf den Normalstationen zu versorgen. Laut Bamberg könnte dann auch wieder mehr operiert werden. Operationen waren wegen der Gefahr einer Ansteckung zurückgestellt worden und auch, weil nicht ausreichend Personal vorhanden war. „Auf dem Höhepunkt einer jeden Welle waren wir teilweise bis zu 50 Prozent eingeschränkt und haben fast nur die Notfälle und Krebsoperationen gemacht. Das Personal war auf der Intensivstation gebunden, und nun geht es wieder zurück und dann können wir mehr operieren“, erklärte Bamberg. Vor allem bei der Krebsvorsorge sei dies wichtig. Denn viele Menschen seien gar nicht zur Vorsorge gegangen. Dies habe die Gefahr erhöht, dass sich versteckte Tumore weiter entwickelten und wüchsen. „Nach Omikron geht es darum, dass wir uns wieder anderen Menschen mit den verschiedensten Erkrankungen mehr widmen können als bisher.“ lsw

Die FDP hatte das längst gefordert. Ihr Einzelhandelsexperte Erik Schweickert findet den Beschluss „lange überfällig“. Andere Länder hätten es vorgemacht, „endlich passiert es nun auch in Baden-Württemberg“, erklärte Schweickert und kommentierte: „Endlich kommt die Landesregierung hier zu Sinnen.“ Er hofft, dass dies „der dringend notwendige grundsätzlichere Richtungswechsel in der Corona-Politik der Landesregierung ist.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Ursprünglich hatte die Landesregierung vorgesehen, dass vom 14. Februar an in Gottesdiensten die 3G-Regel neu eingeführt wird. Das soll jetzt erst einmal nicht kommen. „Das wird zurückgestellt“, sagte Kretschmann. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar werde man sehen, wie es mit Blick auf die Gottesdienste weitergehe.

Mit der neuen Coronaverordnung, die an diesem Mittwoch in Kraft tritt, wird auch die Kontaktnachverfolgung weitgehend Geschichte. Die Landesregierung hatte bereits angekündigt, dass der Vertrag mit den Betreibern der Luca-App nicht verlängert wird. Mit der App, die verbreitet in der Gastronomie eingesetzt wurde, hatte es datenschutzrechtliche Probleme gegeben.

In Gaststätten oder bei Veranstaltungen in Baden-Württemberg müssen die Daten der Gäste nun nicht mehr erhoben werden. Eine Ausnahme bilden Diskotheken, in denen die Infektionsgefahr als besonders hoch eingestuft wird, und beispielsweise Pflegeheime oder Krankenhäuser. Da Diskotheken gegenwärtig ohnehin geschlossen sind, wird sich diese Ausnahmeregelung erst zu einem späteren Zeitpunkt auswirken.

Auch die Obergrenzen für Veranstaltungen werden angehoben. Damit gleicht Baden-Württemberg Kretschmann zufolge seine Vorgaben ebenfalls an die Regelungen anderer Bundesländer an. Mit der 2G-plus-Regel können im Freien 10 000, in geschlossenen Räumen 4000 Zuschauer zugelassen werden. Wird die 2G-Regel angewendet, sind drinnen 2000, draußen 5000 Besucher erlaubt. Allerdings dürfen in Baden-Württemberg höchstens die Hälfte der Plätze belegt werden. Gibt es mehr als 500 Besucher, müssen feste Plätze zugewiesen werden.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Weitere Lockerungen denkbar

Kretschmann schloss weitere Lockerungen nicht aus, er erwartet aber vom Expertenrat der Bundesregierung bis zur Ministerpräsidentenkonferenz am 16. Februar belastbare Aussagen zu den Auswirkungen der Omikronwelle. Dann könne man über „verantwortliche Öffnungsschritte beraten“. Angesichts der wachsenden Unzufriedenheit mit den Maßnahmen sagte Kretschmann: „Die Leute dürfen niemals das Gefühl bekommen, wir würden aus dem Bauch heraus entscheiden“. Er forderte: „Wir brauchen sicherere Grundlagen, für sicherere Entscheidungen“.