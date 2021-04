Lieferungen steigen nur langsam

Stuttgart. Die Lieferungen an Corona-Impfstoff steigen nur langsam. Es könnte im Südwesten deutlich mehr geimpft werden, als derzeit Corona-Impfstoff vorhanden ist. Die Landesregierung rechnet aber schon bald mit mehr Impfstoff und lädt Verbände und Vertreter des Gesundheitssystems zu einem Impfgipfel an diesem Freitag. Gesundheitsminister Manne Lucha (Grüne) möchte sich in einer Videoschalte mit Kommunalpolitikern sowie Vertretern etwa von Ärztekammer, Apothekerverband und Krankenhausgesellschaft austauschen.

Eine Krankenschwester impft in Tübingen eine Frau. © dpa

Bei der Impfkampagne gibt es ein Missverhältnis aus vorhandenen Impfkapazitäten und vorhandenem Impfstoff. Im April wird Baden-Württemberg pro Woche rund 300 000 Dosen Corona-Impfstoff erhalten, wie ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Stuttgart mitteilte. Dem stehen Kapazitäten von bis zu 80 000 täglichen Impfungen in den Impfzentren im Land gegenüber. In den Praxen der niedergelassenen Ärzte könnten laut einer Umfrage der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg ebenfalls bis zu 80 000 Impfungen am Tag verabreicht werden, so der Sprecher. Tatsächlich landen in den Impfzentren derzeit täglich zwischen 40 000 und 45 000 Impfungen in den Armen der Baden-Württemberger. In den Praxen habe es in der ersten Woche nach dem dortigen Impfstart bis einschließlich Dienstag dieser Woche rund 161 000 Impfungen gegeben. Dies entspricht 23 000 Impfungen am Tag.

Im Südwesten haben nach Angaben des Landesgesundheitsamts mehr als 1,6 Millionen Menschen eine erste Corona-Impfung bekommen. Über 676 000 davon sind schon ein zweites Mal geimpft. lsw