Lichterglanz mit Sparkurs: Städte planen Weihnachtsmärkte

Rhein-Neckar. Lichterketten und leuchtend bunt geschmückte Weihnachtsbäume gehören vielerorts fest zur Vorweihnachtszeit. Doch durch die drohende Energiekrise gilt für Kommunen und Städte Stromsparen als wichtiges Ziel - auch bei der Weihnachtsbeleuchtung. Früher war also nicht nur mehr Lametta, sondern auch mehr Lichterglanz.

Die Stadt Heidelberg will diesen Winter mindestens 15 Prozent Energie einsparen. Der Lichterschmuck beim Weihnachtsmarkt solle "auf ein Mindestmaß" reduziert werden, sagte ein Sprecher der Stadt. So werden vermutlich die Lichter an den Buden weniger leuchten, auf Fassadenbeleuchtung wird ganz verzichtet. Nicht nur an Beleuchtung sondern auch an Tannen will die Stadt sparen: Die Zahl der Weihnachtsbäume und das Tannengrün sollen reduziert werden.

Ludwigshafen rechnet mit einem Weihnachtsmarkt auf dem zentralen Berliner Platz. "Wir sind uns der besonderen Situation bewusst, dass wir einerseits ein ansprechendes Angebot entwickeln wollen, andererseits aber vor der Herausforderung stehen, Energie einsparen zu müssen", erklärte ein Sprecher der Kongress- und Marketing-Gesellschaft Lukom. Aktuell prüfe man, wie man der Situation gerecht werde und stehe mitten in der Planung. "Es wurden noch keine abschließenden Entscheidungen gefällt."

Vielerorts ist die Planung des Weihnachtsschmucks noch nicht abgeschlossen: In Karlsruhe will man "mit gutem Beispiel vorangehen" und gleichzeitig nicht auf vorweihnachtliche Atmosphäre verzichten. Wie genau das gehen soll, werde in den nächsten Wochen ausgearbeitet, teilte ein Pressesprecher der Stadt mit.

Aus Kaiserslautern hieß es, die pfälzische Stadt werde auf die Weihnachtsbeleuchtung in den Straßen sowie auf die Eisbahn verzichten. "Weitere Energiesparmaßnahmen rund ums Thema Weihnachten sind aktuell nicht geplant", teilte ein Sprecher der Kommune mit.