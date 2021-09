Lewentz: „Die Landkarte ist rot!“

Bad Ems / Mainz. Im neuen Bundestag werden nach dem vorläufigen Ergebnis der Bundestagswahl 36 Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz sitzen und damit einer weniger als nach der Wahl 2017. Nach Angaben des Landeswahlleiters in Bad Ems vom Montagmorgen kommt die SPD auf zwölf Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz, darunter sind acht Direktmandate. 2017 waren die Sozialdemokraten auf neun Abgeordnete im Bundestag gekommen. Die CDU landete nun bei neun Abgeordneten, sieben per Direktmandat. In den vorangegangenen Bundestag hatte die CDU noch 14 Abgeordnete aus Rheinland-Pfalz entsandt. Für die FDP gehen fünf Abgeordnete in den neuen Bundestag, ebenso für die Grünen. Die AfD in Rheinland-Pfalz kommt auf vier Mandatsträger, die Linke auf einen.

Einen Rekordstand erreichte der Anteil der abgegebenen Briefwahlstimmen an der Gesamtzahl der Stimmen bei einer Bundestagswahl in Rheinland-Pfalz. Lag er 2017 noch bei 34,9 Prozent, waren es bei dieser Wahl nun 61,3 Prozent – allerdings etwas weniger als bei der Landtagswahl vor einem halben Jahr mit seinerzeit 66,5 Prozent.

CDU-Landesvorsitzende und Spitzenkandidatin Julia Klöckner hat sich enttäuscht über das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei der Bundestagswahl gezeigt. „An dem Ergebnis gibt es nichts schönzureden. Die Verluste schmerzen sehr“, sagte sie am Montag laut Mitteilung. Der Bundestrend habe sich massiv auch auf die Wahlkreisergebnisse in Rheinland-Pfalz ausgewirkt. Der Wahlausgang müsse gründlich analysiert werden, das werde mit einer Klausurtagung nicht erledigt sein, sagte Klöckner, die auch stellvertretende CDU-Vorsitzende im Bund ist. Die Bundesagrarministerin unterlag in ihrem Wahlkreis Kreuznach ihrem SPD-Kontrahenten Joe Weingarten, zieht aber über die Landesliste ihrer Partei in den Bundestag ein. Am Abend gab Klöckner unterdessen bekannt, dass sie sich vom CDU-Landesvorsitz zurückziehen will. Bei der Vorstandswahl am 20. November werde sie nicht mehr antreten. Die SPD in Rheinland-Pfalz freut sich derweil über ihr gutes Abschneiden bei der Bundestagswahl. „Mit 29,4 Prozent der Landesstimmen erzielten die rheinland-pfälzischen Genossinnen und Genossen eines der besten SPD-Landesergebnisse bundesweit“, sagte Generalsekretär Marc Ruland am Montag in Mainz. „Die Landkarte ist rot!“, sagte der SPD-Landesvorsitzende Roger Lewentz. Die rheinland-pfälzische SPD habe einen „maßgeblichen Anteil am bundesweiten Wahlerfolg“.

„Herbe Verluste“ für die Linke

Die rheinland-pfälzischen Linken-Vorsitzenden Jochen Bülow und Katrin Werner haben das Abschneiden ihrer Partei bei der Wahl als klare Wahlniederlage und Weckruf bezeichnet. „An den bundesweit niederschmetternden Ergebnissen gibt es nichts zu beschönigen – wir haben flächendeckend wie auch in unseren Hochburgen herbe Verluste einfahren müssen“, teilten die beiden am Montag mit. Eine Ursache sei der mehr denn je auf die Person der Spitzenkandidierenden zugeschnittene Wahlkampf gewesen. Die Linke war bundesweit bei der Wahl am Sonntag auf 4,9 Prozent gestürzt. In Rheinland-Pfalz büßte sie 3,5 Punkte ein und holte nur 3,3 Prozent. lrs

