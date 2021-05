Lena I. eröffnet offiziell die Erdbeersaison

Geisenheim. Die neue hessische Erdbeerkönigin Lena I. hat am Dienstag in Geisenheim offiziell die Erdbeersaison eingeläutet. „Wir schauen der Saison optimistisch entgegen: Die Erdbeerpflanzen sind gut durch den Winter und die Spätfröste gekommen, so dass wir auch in dieser Saison viele aromatische Früchte erwarten“, sagte Andreas Lenhardt vom Verband Süddeutscher Spargel- und Erdbeeranbauer auf dem Obstgut auf der Heide im Rheingau-Taunus-Kreis. Bedingt durch die Kälte der vergangenen Wochen konnte die Saison in diesem Jahr erst zwei Wochen später beginnen. Die gelernte Gärtnerin Lena I. musste sich Corona-bedingt die Krone selbst aufsetzen, teilte „Gutes aus Hessen“ mit. Sie hoffe aber, im Laufe des Jahres ihre Erdbeer-Region auch repräsentieren zu können. dpa (Bild: dpa)

