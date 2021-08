Lehrveranstaltungen wieder vor Ort

Frankfurt/Main. Die hessischen Hochschulen planen für das kommende vierte Semester während der Corona-Pandemie mehr Lehre in Präsenz. Eine Rückkehr zum Normalbetrieb wird es allerdings noch nicht geben, wie eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur unter hessischen Hochschulen ergab. Stattdessen planen die Hochschulen ein „Präsenzsemester mit Einschränkungen“.

Ein Sprecher der Universität Kassel erklärte: „Wir wollen, dass die Studierenden möglichst weitgehend auf den Campus zurückkehren können.“ Insbesondere sollen demnach die Studierenden berücksichtigt werden, „die in diesem oder dem vergangenen Jahr ihr Studium aufnehmen oder aufgenommen haben.“ Im Fokus liegt demnach die Gruppe, die ihr bisheriges Studium größtenteils digital verfolgte. Der Schwerpunkt in der Präsenzlehre liege auf interaktiven Veranstaltungen wie Seminare und Übungen. Vorlesungen sollen weiterhin digital stattfinden.

Die Vizepräsidentin der Universität Marburg, Evelyn Korn, erklärte „allen Studierenden ein regelmäßiges Präsenzangebot unterbreiten“ zu wollen. Besonders für Erstsemester seien zum Semesterstart mehr Veranstaltungen vor Ort geplant. Auch an der Technischen Universität Darmstadt (TU) werde für das kommende Semester mehr Lehre in Präsenz geplant, teilte eine Sprecherin mit. Zu den Hygieneregeln an der TU zählen demnach 1,5 Meter Abstand zwischen Sitzplätzen, das Tragen einer medizinischen Maske sowie eine Kontaktverfolgung der Studierenden.

Planungen noch im Gange

An der Universität Gießen unterscheiden sich die Lehrkonzepte für das Wintersemester je nach Fachbereich, um „variierende Fächerkulturen“ zu berücksichtigen. Einige Veranstaltungen sollen demnach auch weiterhin digital stattfinden, insbesondere größere Vorlesungen. Ein Zugang zu Lehrveranstaltungen nach der 3G-Regel sei nicht ausgeschlossen, teilte die Hochschulleitung mit.

An der größten hessischen Universität in Frankfurt sind die Planungen für Präsenzlehre im kommenden Semester derweil noch im Gange. Als Grund nannte ein Sprecher die aktuell dynamische Entwicklung der Pandemie und der Corona-Maßnahmen. Uni-Präsident Enrico Schleiff hatte im Juni bereits angekündigt, im Wintersemester in den Präsenzbetrieb zurückkehren zu wollen. Gleichzeitig wurden Lehrkräfte gebeten, ihre Veranstaltungen sowohl digital als auch in Präsenz zu planen.

Die Frankfurt University of Applied Sciences plane das Semester größtenteils in Präsenz, erklärte eine Sprecherin: „Nur so kann die Hochschule als ein Ort des Austauschs, des voneinander Lernens und des gesellschaftlichen Engagements ihrem Anspruch gerecht werden, Studierende bestmöglich auf das Berufsleben vorzubereiten.“ Dabei setzte man auf die 3G-Regelung, Kontaktverfolgung und medizinische Masken. Hierdurch könne auf eine Abstandsregelung verzichtet werden.

Hessens Wissenschaftsministerin Angela Dorn (Grüne) hatte Anfang August ein Konzept für die Präsenzlehre im Wintersemester angekündigt. Mit Blick auf den Impffortschritt und unter Einhaltung von Hygienekonzepten solle „eine schrittweise, verantwortungsvolle Rückkehr in den Regelbetrieb“ realisiert werden. lhe