Lehrerversorgung bleibt lückenhaft

Etwa 1,5 Millionen Schüler und rund 130 000 Lehrkräfte kehren am Montag in die Klassenzimmer von 4500 Schulen im Land zurück. Kultusministerin Theresa Schopper sprach in ihrer Pressekonferenz zum Schulstart davon, dass „ein herausforderndes Schuljahr“ vor ihnen liegt. Das liegt nicht nur an Corona und der Integration einer hohen Zahl von Flüchtlingskindern in den Unterricht, sondern auch an

...