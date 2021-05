„Lehre aus Geschichte ziehen“

Wiesbaden. Hessens Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) hat anlässlich des Endes des Zweiten Weltkriegs vor 76 Jahren eindringlich dazu aufgerufen, gegen Radikalisierungen, Hass und Hetze sowie jegliche Form von Rassismus vorzugehen. „Zu oft haben wir in den zurückliegenden Jahren und Monaten Rückschläge erlebt“, betonte Rhein in seiner Rede zu der Gedenkfeier, die am Freitag im Wiesbadener Stadtschloss aufgezeichnet wurde. „Zu oft hat längst für überwunden geglaubtes Gedankengut wieder unverhohlen seine Fratze gezeigt.“

„Ich finde, das ist nicht nur beschämend und bedrückend, sondern es zeigt auch, wie ungeheuer notwendig es ist, Lehren aus der Geschichte zu ziehen“, mahnte der Landtagspräsident. 76 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai 1945 müsse kritisch hinterfragt werden, „ob wir wirklich alle Lehren aus dieser Katastrophe gezogen haben“.

Landtagspräsident Boris Rhein in Wiesbaden. © dpa

Wegen der Corona-Pandemie kann die Gedenkveranstaltung in diesem Jahr nicht öffentlich stattfinden. Die einstündige Aufzeichnung wird daher den Angaben zufolge an diesem Samstag ab elf Uhr sowohl auf der Internetseite des hessischen Landtags als auch auf Youtube und Facebook zu sehen sein. lhe