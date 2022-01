Landtagsfraktionen starten ins politische Jahr

Stuttgart. Die Oppositionsfraktionen des Landtags stellen am Donnerstag ihre Schwerpunkte für das politische Jahr 2022 vor. In ihren Klausuren besprachen SPD, FDP und AfD diese Woche in Präsenz und digital, wie sie sich inhaltlich aufstellen wollen. Am Donnerstag präsentieren sie in Stuttgart die Ergebnisse der Klausuren - die AfD um 10.00 Uhr, die FDP um 13.15 Uhr und die SPD um 14.15 Uhr. Die Regierungsfraktionen Grüne und CDU stellen ihre Klausurergebnisse dann am Freitag vor.

Als größte Oppositionsfraktion im Land setzt die SPD auf eine Infokampagne zum Impfen unter dem Hashtag #Infobooster. "Die Vernunft muss aus der Deckung. Der Desinformation muss jetzt auf allen Kanälen mit Fakten die Stirn geboten werden", sagte SPD-Fraktionschef Andreas Stoch am Mittwoch. Die FDP-Fraktion wollte sich mit der Corona-Politik und der Migrationspolitik beschäftigen. Die AfD-Abgeordneten widmeten sich der Sozial- und Verkehrspolitik.