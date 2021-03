Stuttgart. Für den baden-württembergischen Landtag geht es Schlag auf Schlag. An diesem Mittwoch treffen sich dort die 143 noch amtierenden Abgeordneten zu einer Sondersitzung, um über die Beschlüsse der Ministerpräsidenten zur Pandemiebekämpfung zu beraten. Und schon einen Tag später rücken die Handwerker an, um den Plenarsaal für die gewachsene Schar von Abgeordneten zu ertüchtigen. Zur konstituierenden Sitzung am 11. Mai nehmen dann 154 Volksvertreter Platz. Der Zuwachs um elf Parlamentarier resultiert allein aus dem Wahlrecht.

Der Stuttgarter Landtag wird bis zur konstituierenden Sitzung am 11. Mai ausgebaut. Das Plenum muss an die gewachsene Abgeordnetenzahl angepasst werden. © dpa

Der Umbau in kurzer Zeit gilt als machbar. Denn der Boden des Plenarsaals ist seit der letzten Sanierung vorbereitet, um schnell zusätzliche Bänke für Abgeordnete einzubauen. Doch damit ist es nicht getan: Jeder zusätzliche Abgeordnete darf Mitarbeiter einstellen. Derzeit erstellt die Parlamentsverwaltung Pläne für den Raumbedarf.

Zusätzliche Büros und Bänke werden nicht die einzige Folge sein. Die Fraktionen müssen auf die Vergrößerung auch politisch reagieren. Der neue Landtag ist nahe an der bisherigen Rekordgröße, die in den 1990er Jahren mit 155 Abgeordneten erreicht war. Und es waren eher glückliche Umstände, dass das Parlament nicht noch größer wurde. Politikwissenschaftler Joachim Behnke von der Zeppelin-Universität Friedrichshafen rechnet es vor: Ohne die Stimmverluste an die Klimaliste wären die Grünen statt auf 58 auf 61 Mandate gekommen. Durch Ausgleichs- und Überhangmandate säßen im Landtag dann 161 Abgeordnete. Und mit 81 Sitzen hätte es hauchdünn für Grün-Rot gereicht.

Parlament wird teurer

In Stuttgart haben sich die Abgeordneten lange im Ruf gesonnt, ihr Parlament sei besonders preisgünstig. Pro Einwohner liegen die Kosten aktuell bei 8,65 Euro. Nur noch die Landtage in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sind um ein paar Cent günstiger. Das ändert sich mit dem aufgeblähten Parlament. Bisher ist rechnerisch ein Abgeordneter für 77 400 Bürger zuständig. Künftig sinkt dieses Verhältnis auf 1 zu 72 000. Damit liegt der Südwesten zwar immer noch deutlich über dem Durchschnitts werde der 16 Landtage. Klar ist damit aber, dass die zusätzlichen Abgeordneten und ihre neuen Mitarbeiter den Parlamentsbetrieb deutlich verteuern werden. Zahlen dazu gibt es noch nicht.

Schon jetzt rücken Überlegungen zur Begrenzung der Zahl der Volksvertreter in den Fokus. Behnke weist darauf hin, dass im aktuellen Wahlsystem mit 160 keineswegs das Ende der Fahnenstange erreicht wäre. Es hätten schon am 14. März leicht 170 oder mehr werden können.

Neuauflage der Wahlrechtsreform

Es gilt als sicher, dass die Grünen als Wahlsieger schon bei den Koalitionsverhandlungen in den nächsten Wochen eine Reform des Wahlrechts festschreiben wollen. Das hatten sie schon vor fünf Jahren mit der CDU ausgemacht. Doch die CDU-Landtagsfraktion hat alle Reformversuche torpediert. Dabei weisen Experten darauf hin, dass die CDU durchaus von der Einführung einer Liste für die Zweitmandate profitieren könnte: Über eine Liste hätten die Christdemokraten mehr Frauen ins Parlament bringen können und mehr Vertreter aus Großstädten. In beiden Milieus hat die Partei schon länger Nachholbedarf.

Von den Plänen der Grünen, mit einer Landesliste mehr Frauen, mehr Migranten und mehr Jüngere in den Landtag zu bringen, hält Behnke allerdings nichts. Um alle drei Gruppen ausgeglichen auf einer Liste zu präsentieren, seien im Vorfeld der Aufstellung zahlreiche Abstimmungsgespräche unvermeidlich. „Das wäre doch die klassische Hinterzimmerpolitik, die wir gerade nicht mehr wollen“, warnt er.

Behnkes Reformvorschlag: Man sollte auf die Direktmandate verzichten. Wenn für einen Sieg im Wahlkreis weniger als 25 Prozent der Stimmen ausreichen, habe sich dieses Element der Persönlichkeitswahl überlebt. Er plädiert für eine kleine Liste von 20 Mandaten, um die wichtigsten Abgeordneten jeder Partei abzusichern. Die übrigen 100 Abgeordneten sollten nach dem Abschneiden in ihrem Wahlkreis im Verhältnis zu den anderen Kandidaten ihrer Partei gewählt werden. So ließe sich die Größe des Parlaments auf 120 Abgeordnete begrenzen.

Gemessen an diesem Projekt haben es die Handwerker im Plenarsaal einfach. Sie wollen bis zur ersten Sitzung des neuen Landtags fertig sein. Allenfalls für eine oder zwei weitere Corona-Sondersitzungen muss das Parlament ein Ausweichquartier suchen.