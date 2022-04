Landtag lehnt Luchas Entlassung mit grün-schwarzer Mehrheit ab

Stuttgart. Der Landtag hat die von der Opposition beantragte Entlassung von Sozialminister Manne Lucha mit der großen Mehrheit von Grünen und CDU abgelehnt. SPD und FDP hatten dem Grünen-Politiker am Donnerstag in Stuttgart erneut massive Fehler beim Corona-Management vorgehalten und Regierungschef Winfried Kretschmann (Grüne) aufgefordert, seinen Minister abzulösen. Kretschmann lehnte dies in der Debatte als "abwegig" ab. SPD, FDP und ein Großteil der AfD-Fraktion stimmten für die Entlassung, die grün-schwarze Koalition lehnte den Antrag einhellig ab.

