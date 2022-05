Landesweiter Streiktag im Sozial- und Erziehungsdienst am Donnerstag

Mannheim/Stuttgart. Vor der dritten und vorerst letzten Verhandlungsrunde für die Beschäftigten im Sozial- und Erziehungsdienst ruft ver.di Baden-Württemberg am Donnerstag, 12. Mai, zu einem weiteren landesweiten Streiktag auf. Eine zentrale Kundgebung findet in Stuttgart statt. Auch Streikende aus Mannheim und der Region sollen an der Demonstration und Kundgebung in der Landeshauptstadt teilnehmen. Für ver.di stehen in der Verhandlungsrunde drei Schwerpunkte im Vordergrund. Dazu gehören die Verbesserungen der Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1