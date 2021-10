Landeskirche stimmt sich auf Sparkurs ein

Bad Herrenalb. Auf die evangelische Landeskirche Baden kommen in den nächsten zehn Jahren große Veränderungen zu. „Wer aufbricht, muss Abschied nehmen und sich von Liebgewordenem trennen“, sagte Landesbischof Jochen Cornelius-Bundschuh am Montag zum Auftakt der Herbsttagung der Landessynode und stimmte die 71 Delegierten auf Einsparungen ein. Bis Donnerstag soll der Doppelhaushalt für die Jahre 2022/23 verabschiedet werden. Nach aktuellen Zahlen der Landeskirche stehen dabei für 2022 rund 475 Millionen Euro und für das darauffolgende Jahr 485 Millionen Euro zur Verfügung. Sparzwänge gibt es für die Kirche, weil sie wegen der sinkenden Zahl an Mitgliedern auch weniger Kirchensteuereinnahmen verzeichnet. Die 24 Kirchenbezirke müssen bis 2032 mit 30 Prozent weniger Geld auskommen. „Die Kirche wird kleiner und ärmer werden“, sagte Cornelia Weber, Leiterin des Personalreferates bei der Landeskirche. lsw

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1