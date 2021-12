Land überträgt Tarifergebnis im öffentlichen Dienst auf Beamte

Baden-Württemberg. Die Beamten im Südwesten sollen dieselbe Tariferhöhung wie die Angestellten im öffentlichen Dienst erhalten. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen zwischen den Gewerkschaften und der Tarifgemeinschaft der Länder werde zeit- und wirkungsgleich auf die Staatsdiener übertragen, teilte das Finanzministerium am Donnerstag in Stuttgart mit. Gleiches gelte für die Versorgungsempfänger, also die Pensionäre.

Anders als die aktiven Beamten bekommen sie keine Corona-Sonderzahlung. Im Südwesten gibt es nahezu 200 000 Beamte und Versorgungsempfänger, das sind fast dreimal so viele wie Landesbeschäftigte. Die Mehrkosten sind im Haushalt schon berücksichtigt, so dass dafür nicht auf die Rücklagen zurückgegriffen werden muss, wie das Ministerium weiter mitteilte.

Die bundesweit mehr als eine Million Beschäftigten im öffentlichen Dienst der Bundesländer bekommen ab Dezember kommenden Jahres 2,8 Prozent mehr Geld und spätestens im kommenden März eine steuer- und abgabenfreie Corona-Sonderzahlung von 1300 Euro.