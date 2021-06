Land setzt Fokus auf Langzeitfolgen

Stuttgart. Das Land will nach Informationen dieser Redaktion in die Erforschung der Folgeerkrankungen von Covid-19 investieren. Knapp 2,3 Millionen Euro möchte die Landesregierung hierfür bereitstellen. Dies geht aus einer Kabinettsvorlage von Baden-Württembergs Wissenschaftsministerin Theresia Bauer (Grüne) hervor. Der Ministerrat will die Investition in seiner Sitzung am heutigen Dienstag beschließen.

Das Geld fließt in das Projekt mit dem Titel „Erforschung von Post-Covid-19-Erkrankungen – Charakterisierung eines neuen Krankheitsbildes und Entwicklung einer Grundlage für therapeutische Interventionen“. Dieses wird von den medizinischen Fakultäten der Universitäten Freiburg, Heidelberg, Tübingen und Ulm in Kooperation mit den vier Universitätskliniken in Baden-Württemberg gemeinsam durchgeführt. Das Vorhaben verfolge „primär das Ziel der Erfassung der Häufigkeit und Charakteristika von Post-Covid-19-Syndromen“, erklärt Bauer in der Kabinettsvorlage.

Momentan sei die wissenschaftliche Datenlage sehr limitiert und medizinisch validierte Langzeitdaten gebe es kaum, so die Grünen-Politikerin weiter. Laut dem Konzept Bauers sollen zunächst in einer Online-Befragung Erwachsene zwischen 18 und 65 Jahren interviewt werden, die Corona hatten. Es sollen nur Personen teilnehmen, deren Erkrankung sechs bis zwölf Monate zurückliegt. In der Folge sollen dann Gruppen bestehend aus Personen mit und ohne Folgeerkrankungen gebildet werden. Diese sollen anschließend in den Universitätskliniken nach Problemen, die mit ihrer Corona-Infektion zusammenhängen können, untersucht werden. Danach sollen Beratungs- und Therapieangebote zur Behandlung sowie ein „überregionales Kompetenzzentrum“ geschaffen werden, schreibt Bauer in der Vorlage.

Zahl der Betroffenen unbekannt

Das Projekt ist auf ein Jahr angelegt. Es soll aus bisher nicht verwendeten Mitteln der Zukunftsoffensive III des Wissenschaftsministeriums finanziert werden. In Baden-Württemberg sind seit dem Beginn der Corona-Pandemie mehr als 470 000 Menschen nach einer Corona-Erkrankung wieder genesen.

„Nach einer aktuellen Schätzung des Bundes kämpft jeder zehnte Erkrankte mit Spätfolgen unterschiedlicher Schwere“, erklärt eine Sprecherin des Landesgesundheitsamts Baden-Württemberg. Da es für Folgeerkrankungen keine Meldepflicht gebe, sei dem Landesgesundheitsamt die „Zahl der Betroffenen oder der sich in Behandlung befindlichen Patienten nicht bekannt“, so die Sprecherin weiter.

Langzeitfolgen einer Corona-Infektion können vielfältig sein. Manche Menschen entwickeln Symptome wie ständige Erschöpfung, Atemnot, neurologische Störungen bis hin zu Übelkeit und Erbrechen. Diese Erkrankungen werden dann als Long Covid bezeichnet.

