Stuttgart. Das Land reagiert auf den Stopp der Corona-Impfungen mit Astrazeneca. Bis einschließlich kommenden Montag sollen im Südwesten nun alle Termine mit Astrazeneca-Impfungen abgesagt werden. Spätere Termine bleiben zunächst bestehen. Außerdem bleibt das Terminbuchungssystem ebenfalls bis einschließlich kommenden Montag geschlossen. „Wir versuchen, gemeinsam mit den Impfzentren möglichst viele Termine durch direkte Umbuchungen auf die beiden anderen Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna zu halten und zeitnah weiterhin zu ermöglichen“, erklärt Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne).

Mit der stark verminderten Impfstoffmenge sollten jetzt vor allem „besonders vulnerable Menschen aus der ersten Priorität“ geimpft werden, so Lucha. Durch den am Montag von der Bundesregierung verfügten Impfstopp von Astrazeneca fallen im Südwesten täglich rund 15 000 Impfungen weg. Laut Sozialministerium sollen die Menschen, deren Ersttermin abgesagt wird, ihren Zweittermin vorerst noch behalten. Bislang hätten im Südwesten mit Astrazeneca noch keine Zweitimpfungen stattgefunden.

1,3 Millionen Erstimpfungen

Wer ab Dienstag eine Terminabsage erhält, wird in die Warteliste aufgenommen – und kommt direkt nach der Gruppe der Menschen aus der ersten Priorität. Aber: Wer bereits am vergangenen Montag eine Absage erhalten hatte, soll sich um einen neuen Termin bemühen, sobald das Buchungssystem wieder geöffnet wird.

Die bereits gebuchten Impftermine mit den Vakzinen von Biontech/Pfizer und Moderna bleiben bestehen. In Baden-Württemberg wurden bis 15. März knapp 1,3 Millionen Menschen erstmals geimpft. Fast 400 000 Personen haben bereits die Zweitimpfung hinter sich. Bei den Erstimpfungen wurde zuletzt der Impfstoff von Astrazeneca am häufigsten verimpft.

Das Modellprojekt, bei dem landesweit in den Arztpraxen gegen das Coronavirus geimpft wird, sei vom Astrazeneca-Stopp nicht betroffen – hier wird laut Sozialministerium nur der Impfstoff von Biontech/Pfizer gespritzt. Ob der Astrazeneca-Stopp auch Einfluss auf den geplanten flächendeckenden Impfstart in den Arztpraxen im April habe, könne man derzeit noch nicht abschätzen.

Personalbestand reduziert

Um in den Praxen im Südwesten die Impfungen durchzuführen, müssten insgesamt rund 80 000 Impfdosen zusätzlich am Tag zur Verfügung stehen. Der Landkreistag in Baden-Württemberg geht davon aus, dass die Probleme bei der Impfterminvergabe nochmals zunehmen. „Der bereits bestehende Terminstau wird durch die zusätzlich abgesagten Termine nur noch weiter verschärft“, sagt Hauptgeschäftsführer Alexis von Komorowski. Er rechnet zudem damit, dass es immer mehr Menschen geben werde, die Astrazeneca ablehnten. Zahlreiche Impfzentren im Südwesten haben bereits den Personalbestand reduziert, weil sie in den nächsten Tagen deutlich weniger impfen werden.