Stuttgart. Nach der Bund-Länder-Konferenz am Mittwoch müssen die Beschlüsse zu den Lockerungen der Corona-Regeln jetzt auch in Baden-Württemberg umgesetzt werden. Das Land will eine neue Verordnung erarbeiten, die ab Montag in Kraft treten soll.

Beim Inzidenzwert gibt es auch in Baden-Württemberg eine Neujustierung. Generell wird die Notbremse gezogen, wenn an drei aufeinanderfolgenden Tagen die Sieben-Tage-Inzidenz auf über 100 ansteigt. Dann treten wieder die alten Lockdown-Regeln in Kraft. Dies wäre das Worst-Case-Szenario. Gewisse Öffnungen sind in Stufe zwei möglich. Basis ist hier, dass die Sieben-Tage-Inzidenz in drei aufeinanderfolgenden Tagen zwischen 50 und 100 liegt. Stufe drei folgt, wenn der Inzidenzwert stabil unter 50 liegt. Was stabil bedeutet, will die Regierung jedoch erst am Wochenende festlegen.

Warnung vor Einkaufstouristen

Grün-Schwarz hat entschieden, dass bei Lockerungen nicht der landesweite, durchschnittliche Inzidenzwert zugrunde liegt, sondern dass es hier eine Lösung spezifisch für die Kreise geben soll. Damit kann also ein Stadt- oder Landkreis mit niedrigen Infektionszahlen Lockerungen umsetzen. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) ist es bei der von ihm selbst mit CDU-Spitzenkandidatin Susanne Eisenmann (CDU) getroffenen Regelung jedoch nicht ganz wohl. Er warnt im Landtag vor Einkaufstouristen, also Personen, die von einem Kreis mit hoher Inzidenz in Kreise zum Einkaufen gehen, in denen es bereits entsprechende Lockerungen gibt. „Es wird jetzt darauf ankommen, für diese Problematik gemeinsame angemessene Lösungen zu finden“, mahnt Südwest-Landkreistagspräsident Joachim Walter (CDU).

Privat dürfen sich ab Montag wieder zwei Haushalte treffen mit maximal fünf Personen. Kinder im Alter bis einschließlich 14 Jahre zählen zur Personenzahl nicht dazu. Sinkt die Inzidenz unter 35, sind sogar Treffen von drei Haushalten erlaubt – mit maximal zehn Personen.

Bei einer Inzidenz unter 50 kann der Handel mit den entsprechenden Hygiene- und Abstandsregeln öffnen. Allerdings ist eine Begrenzung vorgesehen von einem Kunden pro zehn Quadratmeter beziehungsweise 20 Quadratmeter je nach gesamter Verkaufsfläche. Befindet sich der Wert über 50, müssen im Handel Einzeltermine (Click&Meet) vereinbart werden.