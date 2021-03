Stuttgart. Das Land plant Investitionen in baden-württembergische Krankenhäuser in Höhe von knapp 500 Millionen Euro. 248 Millionen sollen direkt aus dem Topf des Krankenhausbauprogramms 2021 kommen. Weitere 240 Millionen Euro sollen über den Krankenhausstrukturfonds finanziert werden. Letzterer wird vom Bund nochmals um dieselbe Summe aufgestockt, so dass den Kliniken für Neu- und Umbauten insgesamt etwa 750 Millionen Euro zur Verfügung stehen werden.

AdUnit urban-intext1

Unserer Redaktion liegen zwei Kabinettsvorlagen zur Krankenhausfinanzierung vor, die der grün-schwarze Ministerrat am Dienstag absegnen will. Demnach plant das Land aus dem Topf des Jahreskrankenhausbauprogramms 2021 die Unterstützung von 13 Bauvorhaben. „Die Realisierung dieser Projekte wird zu einer weiteren deutlichen Verbesserung der stationären Krankenhausversorgung in Baden-Württemberg beitragen“, erklärt Südwest-Sozialminister Manne Lucha (Grüne) in der dazugehörigen Kabinettsvorlage für die Sitzung. Allerdings kann mit dem neuen Programm nur ein Teil der Baumaßnahmen unterstützt werden, denn laut Lucha liegen aktuell beim Krankenhausbauprogramm des Landes Förderanträge in Höhe von insgesamt rund 950 Millionen Euro vor.

Flugfeldklinikum größter Posten

Für einen Neubau hat alleine das Flugfeldklinikum Sindelfingen-Böblingen in diesem Jahr eine Förderung von mehr als 200 Millionen Euro beantragt – dies macht also den Löwenanteil der Gesamtsumme aus. Weiter fließen zweistellige Förderbeträge in Neu- oder Ausbauprojekte in Winnenden (Rems-Murr-Kreis), Karlsruhe, Bruchsal, Mannheim (Universitätsmedizin) oder auch Calw. Sie alle konnten bislang die Förderung von Kosten beantragen – und wurden auch in das Programm aufgenommen.

Wie viel dann konkret an einzelne Standorte fließt, muss das Land noch entscheiden. Von den 13 Projekten des Programms befinden sich sechs im Regierungsbezirk (RP) Stuttgart, vier im RP Karlsruhe, zwei im RP Freiburg und eines im RP Tübingen. Mit Mitteln aus dem Strukturfonds, dem zweiten großen Förderblock, will das Land den Bau eines zentralen Klinikums samt Gesundheitscampus für den Kreis Lörrach fördern, das bis 2025 fertiggestellt sein soll.

AdUnit urban-intext2

Unabhängig von den Bauprojekten machen den Kliniken im Südwesten aber vor allem Einnahmeausfälle durch die Corona-Pandemie zu schaffen. Laut der Baden-Württembergischen Krankenhausgesellschaft (BWKG) sind die Einnahmen der Südwest-Kliniken alleine im Januar dieses Jahres um rund 177 Millionen Euro – also um etwa 20 Prozent – gesunken. Laut BWKG-Vorstandschef Detlef Piepenburg seien nur etwa die Hälfte der Einnahmeausfälle durch den Corona-Rettungsschirm des Bundes aufgefangen worden. „Das ist absolut unzureichend“, erklärt Piepenburg.